Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym nie zmienia się od lat. Między godziną 5:00 a 23:00 pojazd może się poruszać maksymalnie 50 km/h. W godzinach od 23:00 do 5:00 limit jest wyższy i wynosi 60 km/h. Czy w mieście można jeździć szybciej? Tylko na tych odcinkach dróg, które z uwagi na jakość infrastruktury mają podwyższone ograniczenie prędkości. Najczęściej mowa w tym przypadku o ciągach wielopasmowych prowadzonych przez ośrodek miejski, ewentualnie fragmencie obwodnicy.

Przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym jest niebezpieczne. Szczególnie że w mieście - w przeciwieństwie np. do dróg ekspresowych czy autostrad - samochody są wyłącznie jednym z uczestników ruchu. Poza nimi na ciągach komunikacyjnych pojawiają się piesi, rowerzyści i motocykliści. Niższa prędkość sprawia, że kierowca samochodu ma większy margines reakcji w razie pojawienia się sytuacji kryzysowej. Przykład? Szybciej wyhamuje pojazd wtedy, gdy pieszy nagle wtargnie na jezdnię.

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym 2020 r. - czy coś się zmieni?

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym jest jednym z mocniej ściganych wykroczeń. To zostało obwarowane nie tylko mandatem. W sytuacji, w której w ruchu miejskim prowadzący rozpędzi pojazd do prędkości większej o ponad 50 km/h od dozwolonej, naraża się również na utratę prawa jazdy. Uprawnienia do prowadzenia pojazdami zostaną mu odebrane na 3 miesiące. Kwartalny okres kary obowiązuje tylko za pierwszym razem. Kierowca, który powtórzy wykroczenie, utraci uprawnienia na pół roku. Za trzecim razem straci prawo jazdy na stałe! Do jego odzyskania będzie musiał powtórzyć egzamin państwowy.

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym w roku 2020? Na razie taryfikator nie został zmieniony. W kuluarach już dziś mówi się jednak o nowelizacji przepisów. Na czym ta miałaby polegać? Taryfikator stosowany obecnie miałby zyskać trzykrotnie wyższe kwoty. Skutek? Jazda już o 5 km/h więcej niż wskazuje ograniczenie prędkości, wiązałaby się z mandatem opiewającym na kwotę 150 złotych. Górna granica taryfikatora wzrosłaby do 1500 złotych.