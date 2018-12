Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym – 2019 r.

Przepisy kodeksu drogowego jednoznacznie stanowią, że w godzinach od 5.00 do 23.00 w terenie zabudowanym, kierowcy mogą poruszać się z prędkością do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej. W godzinach od 23.00 do 5.00 dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym wynosi 60 km/h, oczywiście o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej.

Jaka kara za przekroczenie prędkości?

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym może zostać ukarane mandatem karnym połączonym z ,,odznaczeniem'' kierowcy punktami karnymi, a także w pewnych sytuacjach czasową utratą prawa jazdy. Zgodnie z taryfikatorem mandatów kierowca może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 50 do 500 zł, w zależności od tego jak bardzo przekroczył prędkość. Wygląda to następująco:

do 10 km/h: 50 zł ;

11-20 km/h: od 50 do 100 zł;

21-30 km/h: od 100 do 200 zł;

31-40 km/h: od 200 do 300 zł;

41-50 km/h: od 300 do 400 zł;

51 km/h i więcej: od 400 do 500 zł.

Za przekroczenie prędkości kierowca może dostać maksymalnie 10 punktów karnych. Każdy kierowca może zebrać maksymalnie 24 punkty karne (młody kierowca - maks. 20 pkt.) - później zostanie mu odebrane prawo jazdy.

od 11 do 20 km/h – 2 punkty karne

od 21 do 30 km/h – 4 punkty karne

od 31 do 40 km/h – 6 punktów karnych

od 41 do 50 km/h – 8 punktów karnych

ponad 50 km/h – 10 punktów karnych

Warto zaznaczyć, że w przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez kierowcę punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 10, osoba ta otrzymuje 10 punktów.

Kiedy zatrzymane zostanie prawo jazdy?

Sankcją znacznie poważniejszą niż mandat i punkty karne jest odebranie kierowcy prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Kara ta jest stosowana wobec kierowców, którzy dopuścili się przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Prawo jazdy zatrzymuje policjant - decyzję w tym przedmiocie wyda starosta, a decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy podkreślić, że odebranie prawa jazdy jest stosowane wyłącznie wobec kierowców, którzy dopuścili się wskazanego przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym - nie można odebrać prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h poza obszarem zabudowanym, a więc np. na drodze ekspresowej. Co więcej, przekroczenie prędkości musi być większe niż 50 km/h - oznacza to, że mając 100 km/h na liczniku w terenie zabudowanym policjant nie zabierze prawka, ale jadąc z prędkością 101 km/h należy liczyć się z czasową utratą dokumentu.