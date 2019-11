Taryfikator mandatów w obecnym kształcie został ustanowiony w roku 2003. A 16 lat to zdecydowanie za długo bez aktualizacji kwot. Powód? Jak wskazują eksperci, przez ponad półtorej dekady zarobki w Polsce wzrosły i to w sposób znaczący. Tym samym wysokość kar za przekroczenie prędkości przestała być rażąca. To przełożyło się z kolei na fakt, że w mniejszym stopniu zachęcają one prowadzących do respektowania prawa.

Zwolennicy podwyższenia kwoty mandatów za przekroczenie prędkości podają konkretne liczby. Przykład? W roku 2003 maksymalna kara na poziomie 500 złotych stanowiła praktycznie równowartość najniższego wynagrodzenia w Polsce. Dziś kwota ta stanowi mniej niż jedną trzecią najniższej krajowej. Jeszcze gorzej sytuacja ma się w przypadku przekroczenia prędkości do 10 km/h. Maksymalny mandat opiewa w takim przypadku na 50 złotych - a to kwota, za którą dziś nie można zrobić nawet dobrych zakupów spożywczych.

Taryfikator mandatów 2020 r. - na razie nieoficjalnie!

Zdaniem ekspertów wniosek może być zatem jeden. Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja taryfikatora mandatów. Sytuację postanowił zmienić obecny rząd - tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez radio RMF FM. Nowelizacja rozporządzenia warunkującego wysokość kar ma być obecnie negocjowana w kuluarach ministerstwa infrastruktury. Pierwsze informacje nie brzmią jednak optymistycznie dla kierowców. Wszystko wskazuje bowiem na to, że poszczególne progi kwotowe zostaną zwiększone proporcjonalnie do wzrostu zarobków - tj. trzykrotnie.

Co mógłby oznaczać trzykrotny wzrost wartości mandatów? Przekroczenie prędkości już o 3 - 4 km/h oznaczałoby dla kierowcy karę dochodzącą do 150 złotych. W sytuacji, w której prowadzący rozpędził samochód do szybkości przekraczającej o 51 km/h tą dozwoloną, mandat mógłby opiewać na kwotę oscylującą między 1200 a 1500 złotych. Co więcej, jeżeli przekroczenie zostałoby popełnione w terenie zabudowanym - identycznie jak dziś kierowca straciłby prawi jazdy na trzy miesiące.

