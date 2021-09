Jazda w słuchawkach na rowerze. Czy to wykroczenie?

Jazda w słuchawkach na rowerze: czy jest zgodna z prawem, czy grozi za nią mandat i czy jest tak właściwie bezpieczna? Sprawdzimy to.

Czy jazda w słuchawkach na rowerze jest zgodna z prawem?

Pierwsze pytanie brzmi. Czy jazda w słuchawkach na rowerze jest legalna na polskich drogach? Odpowiedź może być jedna - tak. Nie ma przepisu, który kierowcy - czy to roweru, czy motocykla, czy samochodu, czy ciężarówki - zabraniałby jazdy w słuchawkach. Kwestia ta miała co prawda być unormowana kilka lat temu przez jedną z nowelizacji, ale jak widać do tej pory nie została.

Czy jazda w słuchawkach na rowerze jest bezpieczna?

No dobrze, ale może warto nieco inaczej zadać pytanie. Czy jazda w słuchawkach na rowerze jest niebezpieczna? No i tu zaczyna się dyskusja. Część zapalonych rowerzystów jest zdania, że... nie. Bo muzyka chroni przed znużeniem, a same słuchawki w zasadzie nic nie zmieniają. Po warunkiem, że rowerzysta jest uważny, a do tego porusza się zgodnie z przepisami. Model idealistyczny chciałoby się powiedzieć. Do nieco innego wniosku prowadzą natomiast wnioski płynące z eksperymentu przeprowadzonego przez Forda.

Amerykańska marka sprawdziła nawyki dotyczące korzystania z dróg i słuchania muzyki wśród 2000 osób pochodzących z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy zostali wysłani na wirtualną ulicę - przy pomocy słuchawek i dźwięku przestrzennego 8D sprawdzany był ich czas reakcji. Wnioski? Osoby słuchające muzyki w słuchawkach są średnio o ponad 4 sekundy wolniejsze w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń na drodze niż osoby, które nie słuchają muzyki. I to nie brzmi już najlepiej...

Mandat za jazdę w słuchawkach na rowerze

Czy za jazdę w słuchawkach na rowerze można dostać mandat? Nie, za to akurat nie. Bo jak już pisałem, nie stanowi to wykroczenia. Mandat można jednak otrzymać za używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy rowerem - gdy np. kierujący zmienia utwór lub playlistę trzymając smartfona w dłoni. W takim przypadku grzywna będzie opiewać na 200 zł.