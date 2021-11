Ile kosztują badania na prawo jazdy 2021? Cena w całym kraju jest dokładnie taka sama i wynosi... Zaraz o tym dokładnie opowiemy.

Kiedyś badania lekarskie kosztowały różnie

Przez lata rządzących za specjalnie nie interesowały stawki za badanie lekarskie na prawo jazdy. A to tworzyło pewne dysproporcje. Czasami badanie było droższe w większym mieście, a czasami w mniejszym, ale bardziej znanym ośrodku zdrowia. Najbardziej preferencyjne stawki i tak oferowały jednak ośrodki nauki jazdy. Współpracowały z lekarzami orzecznikami, ściągały ich do swojej siedziby i tam pozwalały na przebadanie całej grupy. To sprawiało, że lekarz był skory do sporych negocjacji cenowych.

Ile kosztują badania na prawo jazdy 2021? Stawka jest jedna

Odpowiedzi na pytanie ile kosztują badania na prawo jazdy poszukiwać można przede wszystkim w rozporządzeniach Ministra Zdrowia. ten najpierw określał stawki maksymalne, a od 20 lipca 2014 roku wskazał, że stawka za badanie powinna być jednolita na terenie całego kraju i musi wynosić 200 zł. Taka kwota obowiązuje zatem w roku 2021 – identycznie jak rok czy dwa wcześniej. Rozporządzenie oczywiście wskazuje nie tylko cenę, ale również określa szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Badanie lekarskie i co dalej?

Zaświadczenie o odbyciu badania lekarskiego jest konieczne kandydatowi na kierowcę do zarejestrowania swojego profilu w PKK. Kierowca może wymagać dokumentu np. do przedłużenia ważności prawa jazdy w sytuacji, w której poprzednie badanie miał wydane terminowo.