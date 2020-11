Jazda bez prawa jazdy: od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Od kiedy jazda bez prawa jazdy?

Pakiet deregulacyjny wszedł w życie 14 sierpnia 2020 roku. To jednak nie oznacza, że wszystkie jego zapisy z automatu stały się obowiązujące. Tak jest np. w przypadku jazdy bez prawa jazdy. Ten zapis musiał uzyskać podpis ministra cyfryzacji. I ten pojawił się dopiero we wrześniu. Co to oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że jazda bez prawa jazdy stanie się legalna w Polsce już 5 grudnia 2020 roku. Pod warunkiem, że kierowca wcześniej spełni kilka wymogów:

kierowca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami nadane w Polsce,

zapis dotyczy wyłącznie terytorium Polski,

za granicą nadal posiadanie prawa jazdy podczas podróży jest obligatoryjne.

Bez prawa jazdy od 5 grudnia - jak to wygląda w praktyce?

W praktyce jazda bez prawa jazdy od 5 grudnia 2020 roku wygląda tak, że kierowca po zatrzymaniu będzie musiał okazać funkcjonariuszom dowód osobisty. Ci na jego podstawie sprawdzą w bazie ewidencyjnej kierowców fakt posiadania uprawnień. Na tym jednak nie koniec, bo prowadzący może też ułatwić nieco pracę funkcjonariuszom. W tym celu może skorzystać np. z nieobowiązkowej aplikacji mObywatel. Ta da możliwość przechowywania prawa jazdy w formacie elektronicznym. mPrawo jazdy jest o tyle wygodną opcją, że jednocześnie kierowca otrzyma możliwość bieżącego kontrolowania ilości punktów karnych.