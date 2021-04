Do jakiego wieku można zdawać na prawo jazdy? Granicy nie ma!

Polskie przepisy są niezwykle liberalne jeżeli chodzi o wiek kandydatów na kierowców. Bo tak naprawdę wskazują minimalną granicę - ta została wyznaczona na 18 lat. Do jakiego wieku można zdawać na prawo jazdy? Tutaj nie pada już nawet słowo. Czy to oznacza, że nawet 70-latek lub 70-latka może zostać świeżo upieczonym kierowcą? Jak najbardziej. Ośrodki szkolenia nie mogą mu odmówić udziału w kursie, a WORD-y w egzaminie na prawo jazdy.

Odebranie prawa jazdy emerytowi. Jest możliwe?

Co więcej, w Polsce obecnie nie ma przepisów pozwalających np. na okresowe badanie starszych kierowców. Oznacza to mniej więcej tyle, że mogą zasiadać za kierownicą tak długo, jak uznają to za słuszne. Ewentualnie ich obecność na drogach jest w stanie przerwać komendant policji. Jeżeli dostanie zgłoszenie dotyczące np. tworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez seniora, ma prawo skierować wniosek do starosty o skierowanie osoby starszej na badanie lekarskie. Jeżeli kierowca nie przejdzie kontroli, utraci uprawnienia.

reklama reklama



Do jakiego wieku można zdawać na prawo jazdy? Przeszkodą badanie lekarskie

Oczywiście odpowiedź na pytanie "Do jakiego wieku można zdawać na prawo jazdy?" nie zawsze oznacza, że kierowcą może się stać nawet 70-latek czy 70-latka. Są bowiem pewne ograniczenia. Osoby starsze - identycznie jak młodsi kandydaci - muszą bowiem przejść przed założeniem Profilu Kandydata na Kierowcę obowiązkowe badanie lekarskie. A w jego trakcie medyk może stwierdzić występowanie przeciwwskazań. W takim przypadku czas ważności zostanie ograniczony nawet do roku, ewentualnie osoba starsza nie uzyska w ogóle zgody na zdobycie prawa jazdy.

Przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów

Podczas badania lekarskiego medyk może wymagać od pacjenta wykonania dodatkowych badań. Po uzyskaniu ich wyników może dojść do wniosku, że u osoby starszej chcącej uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami występują przeciwwskazania do kierowania. O jakich schorzeniach mowa?