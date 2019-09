Opony run flat - co to jest?

Wyobraźcie sobie, że podczas nocnego powrotu z rodzinnego wyjazdu łapiecie gumę w samochodzie. To nieciekawy scenariusz z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze musicie wyrzucić z kufra wszystkie bagaże, żeby móc dostać się do zapasu. Po drugie musicie przez co najmniej kilkanaście minut walczyć z wymianą koła i starać się oświecać sobie otoczenie np. latarką z telefonu. Po trzecie na dalsze kontynuowanie podróży w kabinie pasażerskiej czekają np. dzieci. Po czwarte może się okazać, że w aucie nie ma zapasu a... zestaw naprawczy. A to często kończy się oczekiwaniem na lawetę.

Oczywiście czarnym scenariuszom można starać się zapobiegać. W jaki sposób? Złotym środkiem są opony run flat promowane od końca lat dziewięćdziesiątych głównie przez BMW. Tak, powodują one mocne usztywnienie zawieszenia. I tak, są droższe w zakupie. Z drugiej strony po przebiciu pozwalają na kontynuowanie podróży. Kierowca może jechać z prędkością dochodzącą do 80 km/h i pokonać nawet 80 kilometrów. Po tym dystansie powinien trafić do warsztatu wulkanizacyjnego, w którym opona zostanie zakwalifikowana do naprawy, ewentualnie wymiany na nową.

Opony run flat miały premierę trzy dekady temu!

Choć szczególnym promotorem technologii run flat stało się BMW, to nie bawarskim zakładom należy się palma pierwszeństwa. Pierwsza generacja opon umożliwiających jazdę po przebiciu powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych. Autorem tej technologii stali się inżynierowie Bridgestone. Jeżeli chodzi o auto, które pioniersko wykorzystywało rozwiązanie, stało się nim Porsche 959 z roku 1987. Gdzie leży siła opon run flat? Ta w dużej mierze ukrywa się w konstrukcji ściany bocznej. Ta jest wzmocniona i dużo grubsza. W efekcie w sytuacji, w której ogumienie utraci ciśnienie powietrza, samochód nad asfaltem utrzyma się właśnie na ścianach bocznych opony - staną się one elementem nośnym.

Jakie są zalety opon run flat? To przede wszystkim fakt, że kierowca nie musi przejmować się wymianą koła na zapasowe np. w trudnych warunkach drogowych. Poza tym w sytuacji, w której podczas jazdy dojdzie do nagłej utraty ciśnienia powietrza w oponie, prowadzący nie straci kontroli nad pojazdem. Będzie mógł spokojnie kontynuować podróż. I dodatkowo niestraszny właścicielowi auta będzie scenariusz, w którym dojdzie do przebicia więcej niż jednego koła. Opony run flat to też… oszczędność przestrzeni. W końcu w samochodzie nie musi pojawić się zapas czy nawet zestaw naprawczy, a to pozwala producentowi na wygospodarowanie większej przestrzeni bagażowej.