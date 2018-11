Kiedy opony nadają się do wymiany?

Głębokość bieżnika

Jednym z podstawowych parametrów, na który należy zwracać uwagę przy kontroli ogumienia, jest stan bieżnika. W przypadku modeli letnich głębokość bieżnika ma wpływ przede wszystkim na zachowanie się opon w trakcie jazdy na mokrej nawierzchni – zdolność opon do odprowadzania wody maleje wraz z spłycaniem się bieżnika i osiąga wartość krytyczną, gdy jego wysokość wynosi ok. 3 mm. Bieżnik opon zimowych musi być wyższy. Wynika to z tego, że wraz ze zużyciem bieżnika możliwości opony do odprowadzania wody czy błota pośniegowego spadają, a droga hamowania sukcesywnie wydłuża się. Z tego powodu zaleca się wymianę opon zimowych gdy bieżnik osiągnie wysokość 4 mm

Nierówne zużycie bieżnika i wyząbkowanie

Zdarza się, że bieżnik opony zużywa się nierównomiernie. Jest to często efekt usterki zawieszenia lub niewłaściwego ciśnienia powietrza w kołach. Nierównomierne zużycie bieżnika – zarówno to widoczne gołym okiem, jak takie, które przejawia się problemem z utrzymaniem kierunku jazdy autem na wprost – kwalifikuje opony do wymiany. Innym sygnałem świadczącym o złym stanie technicznym opon jest ,,huczenie” podczas jazdy. Do takiego zjawiska dochodzi na skutek wyząbkowania bieżnika. Takie ogumienie pozwala na bezpieczną jazdę, jednak hałas, który powoduje znacznie zmniejsza komfort prowadzenia samochodu. Ten typ usterki z reguły oznacza konieczność wymiany ogumienia, skorygowania ustawień zawieszenia, ewentualnie wymiany opon na bardziej odporne na to zjawisko.

Mikropęknięcia

Starzenie się opon jest uzależnione w dużej mierze od warunków eksploatacji oraz ekspozycji na promieniowanie UV - ogumienie w aucie garażowanym dłużej będzie w dobrym stanie niż w samochodzie, który jest regularnie parkowany w ciągu dnia na zewnątrz. Zły stan opon spowodowany ekspozycją na promienie słoneczne przejawia się w postaci licznych mikropęknięć, które wpływają na zachowanie ogumienia podczas jazdy. Guma, która utraciła pierwotną sprężystość, ma dużo gorszą przyczepność do nawierzchni, głównie mokrej. W praktyce oznacza to, że auto narażone jest na utratę przyczepności na zakręcie nawet w sytuacji, gdy na asfalcie nie ma grubej warstwy wody, a jest zaledwie wilgotny. Opony, na których widać oznaki starzenia, należy niezwłocznie wymienić. Warto wiedzieć, że maksymalna trwałość opony to 10 lat od daty produkcji. Nawet jeżeli po tym czasie opona wciąż ma wysoki bieżnik to jej dłuższa eksploatacja może być niebezpieczna.

Uszkodzenia mechaniczne

Ogumienie powinno być natychmiast wymienione, gdy mamy do czynienia z uszkodzeniami mechanicznymi - zarówno zewnętrznymi (np. nacięcie, pęknięcie czy nierównomierne i nienaturalne zużycie bieżnika), jak i wewnętrznymi, które objawiają się na skutek uszkodzenia mechanicznego konstrukcji opony, z reguły w postaci wybrzuszenia. Uszkodzenia, które da się naprawić, należą do mniejszości. Są to głównie punktowe przebicia czoła bieżnika o średnicy do 5 mm.

Bicie, wibracje i drżenie kierownicy

Przyczyn powstawania odczuwalnego bicia na kierownicy, które występuje w określonych zakresach prędkości, może być bardzo wiele. Zaczynając od problemów związanych z układem kierowniczym, układem zawieszenia czy hamulcowym, a kończąc na samych oponach. W przypadku opon może to być związane z ich złym stanem, nierównomiernym zużyciem bieżnika, uszkodzeniem konstrukcji opon, niewyważeniem kół czy nieprawidłowym ciśnieniem w ogumieniu. W przypadku nowych opon przyczyna może tkwić również w niejednorodności ogumienia. W takim przypadku warto odwiedzić profesjonalny serwis oponiarski, w którym można wykonać test drogowy ogumienia, optymalizację ułożenia opony na feldze czy rozmieszczenia opon na pojeździe.

Koła są jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią – powierzchnia styku jednej opony z drogą jest równa wielkość kartki pocztowej lub dłoni. W związku z tym, w dużej mierze to właśnie od dobrego stanu technicznego ogumienia zależy bezpieczeństwo jazdy. Najlepszym momentem na skontrolowanie kondycji opon jest sezonowa wymiana w wyspecjalizowanym serwisie ogumienia, w którym profesjonaliści nie tylko dopasują opony do potrzeb danego samochodu i kierowcy, ale także odpowiedzą na wszystkie pytania oraz udzielą fachowej porady.

Źródło: Continental