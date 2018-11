Jaki wpływ mają opony na bezpieczeństwo drogowe?

Stan opon jest kluczowy dla bezpieczeństwa kierowców – ponad 1/3 wypadków ma związek z kondycją ogumienia

Tylko 2/3 kierowców jeździ w sezonie jesienno-zimowym na oponach zimowych lub całorocznych z homologacją zimową;

Choć rośnie liczba kierowców sprawdzających ciśnienie regularnie raz w miesiącu (44%), to nadal 1/3 robi to tylko raz na pół roku;

80% badanych deklaruje, że umie ocenić czy opona nie nadaje się do jazdy – niestety tylko 31% z nich stwierdza, że zna minimalną dozwoloną głębokość bieżnika opony.

Badania[1] dowiodły, że 36% wypadków spowodowanych jest stanem technicznym pojazdu, z czego 36,8% z nich ma związek z kondycją lub przyczepnością ogumienia[2]. Opony – jako jedyny element łączący pojazd z drogą – mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo drogowe oraz na sposób w jaki samochód zachowuje się podczas jazdy. Odpowiednie ogumienie skraca drogę hamowania, zwiększa bezpieczeństwo, a także zmniejsza zużycie paliwa.

Dobre, sprawdzone opony dostosowane do warunków pogodowych, prawidłowe ciśnienie, odpowiednia głębokość bieżnika, wyposażenie awaryjne – to najważniejsze elementy związane z oponami, o których powinien pamiętać każdy kierowca. Niestety, badania Komisji Europejskiej dowodzą, że 28 proc. samochodów w Polsce ma problemy z kołami[3].

– Nawet jeśli nasz samochód ma wszystkie systemy bezpieczeństwa i czujniki, to i tak wszystkie informacje czerpią one z koła. Stan opon – jako elementu auta zapewniającego jego przyczepność – jest więc kluczowy dla naszego bezpieczeństwa – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Czas na dobre ciśnienie

Choć rośnie liczba kierowców sprawdzających ciśnienie regularnie raz w miesiącu (44%), to nadal 1/3 robi to tylko raz na pół roku[4]. To ogromny błąd – jest to jeden z najważniejszych parametrów zapewniających bezpieczeństwo na drodze. Zbyt niskie ciśnienie oznacza znacznie dłuższą drogę hamowania, ale także pogorszenie kierowalności samochodu i motocykla, szybsze zużycie opon oraz częstsze tankowanie ze względu na zwiększone opory toczenia. Tylko 1/3 badanych kierowców deklaruje sprawdzanie ciśnienie w kołach co jakiś czas, przy okazji tankowania, a jedynie 16% robi to przy zmianie opon[5].

Nie ma jednego prawidłowego ciśnienia dla wszystkich aut – to producent samochodu określa, jaki poziom tego parametru jest dostosowany do danego modelu czy wersji silnika. Kierowcy powinni sprawdzać ciśnienie w oponach minimum raz w miesiącu, na zimnych oponach lub po jeździe nie dłuższej niż 2 km. Należy o tym pamiętać zwłaszcza jesienią i zimą, gdy niska temperatura powietrza znacznie zmniejsza poziom ciśnienia w oponie. Zmiana pogody na chłodniejszą powoduje spadek ciśnienia w oponach o 0,2 bara przy 0°C, 0,3 bara przy -10°C i 0,4 bara przy -20°C!

Odpowiednia głębokość bieżnika

Zdecydowana większość badanych stwierdza, że potrafi ocenić, czy opona nie nadaje się do jazdy – taką wiedzę deklaruje 80% ankietowanych, a gdy odpowiedzi zawęzić tylko do osób posiadających prawo jazdy, odsetek rośnie aż do 89%[6]. Niestety tylko 31% z badanych stwierdza, że zna minimalną dozwoloną głębokość bieżnika opony[7]. Szczegółowe pytanie o wskazanie minimalnej wysokości bieżnika dopuszczanej przez prawo wykazuje, że i w tej grupie pojęcie o tematyce jest znikome. Polskie Prawo o ruchu drogowym wyraźnie mówi, że pojazd nie może być wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm – blisko tej wartości było zaledwie 17% badanych[8].

Minimalny poziom wyznaczają tzw. wskaźniki zużycia na oponie. Im niższy bieżnik, tym dłuższa droga hamowania i mniejsza możliwość odprowadzania wody oraz błota pośniegowego w przypadku opon zimowych. Dodatkowo przy większej prędkości pojazdu może pojawić się zjawisko aquaplaningu, czyli utraty przyczepności po wjechaniu w wodę.