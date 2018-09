Czy leasing dla małych firm się opłaca?

Dlaczego leasing?

Ta forma finansowania przynosi wiele korzyści przedsiębiorcy. Jest to doskonała alternatywa dla kredytu bankowego, który obciąża zdolność kredytową. Jedną z największych zalet leasing jest możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowej. Leasing pozwala na odliczanie podatku VAT od miesięcznych rat, i daje możliwość wliczania w koszty uzyskania przychodu zarówno kapitałowej, jak i odsetkowej części rat. To jednak jedynie ułamek korzyści finansowych, jakie daje przedsiębiorcy leasing.

Leasing jest wartą rozważenia formą finansowani inwestycji ze względu na możliwość zachowania płynności finansowej. Nie tylko pozwala na realizację przedsięwzięcia, ale także gwarantuje dopasowanie wysokości rat do aktualnych możliwości przedsiębiorcy. Przedsiębiorca przy ubieganiu się o leasing nie musi posiadać dużego wkładu własnego. U większości firm wystarczy jedynie 10% opłaty własnej. Nie ma zatem konieczności mrożenia dużych sum pieniędzy i tym samym ograniczania swoich możliwości inwestycyjnych. Co więcej, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, leasing - szczególnie dla małych przedsiebiorców - traktowany jest jak każda inna usługa i nie obciąża on zdolności kredytowej firmy. Jeśli podmiot czekają kolejne inwestycje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć kredyt bankowy równolegle z leasingiem.

Kolejną zaletą leasingu jest brak konieczności odkupienia auta po zakończonej umowie. Co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw transportowych i nie tylko. Po zakończeniu umowy leasingowej możliwe jest wzięcie w leasing kolejnego, nowego auta.

Pakiety serwisowe, auto na ciągłej gwarancji

Korzyści płynących z leasingu jest jeszcze więcej. Trzeba tutaj w pierwszej kolejności wspomnieć o ciągłej gwarancji producenta auta. Kilkuletnie użytkowanie nowego samochodu w ramach leasingu zmniejsza ryzyko konieczności jego kosztownych napraw. A nawet jeśli będą mieć one miejsce, to przedsiębiorca może korzystać z atrakcyjnych zniżek i pakietów serwisowych. To sprawia, że auto w leasingu charakteryzuje się przewidywalnymi i stosunkowo niskimi kosztami użytkowania, które łatwo jest ująć w budżecie nawet niewielkiej firmy.

Leasing jest również sposobem na szybką rozbudowę istniejącej już floty pojazdów. Ma to szczególne znacznie dla przedsiębiorców niedysponujących dużym budżetem, którzy niskim kosztem chcą zwiększyć możliwości swojej firmy. Dzięki leasingowi mogą jednorazowo włączyć do użytku swoich pracowników nawet więcej niż jedno auto. Równocześnie przedsiębiorca może podjąć nawet kilka leasingów.

Zanim jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o leasingu, powinien zapoznać się z ofertami poszczególnych firm. W propozycjach koniecznie należy zwrócić uwagę na:

* wysokość opłaty wstępnej

* oprocentowanie

* wymaganą dokumentację

* sposób weryfikacji zdolności finansowej

* czas trwania formalności.

Źródło www.cls.pl