Jakie samochody kupowali Polacy w roku 2022? Dane są bardzo ciekawe.

Polacy w roku 2022 postawili na auta używane. Czemu?

Miniony rok był inny niż przewidywały to prognozy z 2021 roku. Choć pandemia przestała znacząco oddziaływać na rynek, mocno wpłynęła na niego w Ukrainie – jej skutki można było zauważyć zarówno w kontekście dostępności samochodów, jak i ostrożniejszych decyzji kupujących, często dyktowanych ich coraz trudniejszą sytuacją ekonomiczną. W niemal całej Europie spadła liczba rejestracji samochodów nowych, co naturalnie przełożyło się na ograniczenie podaży samochodów używanych.

Trudności z dostępem do samochodów nowych, spowodowały przekierowanie uwagi wielu kierowców na pojazdy używane – także te z zagranicy. Wzrósł średni wiek sprowadzanych pojazdów, który wyniósł ponad 12 lat, natomiast w przypadku modeli z silnikami benzynowymi było to aż 13 lat. Raport Internetowy Samochód Roku 2022 Otomoto potwierdza obserwowaną od wielu lat tendencję.

Używane auta w Polsce. Starsze i z większym przebiegiem

Również w 2022 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody z wysokim przebiegiem - więcej niż ⅕ wyświetleń dotyczyła pojazdów o przebiegu od 150 do 200 tysięcy kilometrów. Spore zainteresowanie wzbudzały też samochody 10-letnie i starsze – ponad ¼ przeglądających oferty używanych aut w OTOMOTO wyświetliła oferty sprzedaży aut w wyprodukowanych w latach 2008-2012. To świadczy o poszukiwaniu oszczędności już na etapie kupowania kolejnego samochodu, co było wyzwaniem choćby dlatego, że ceny używanych aut w 2022 roku poszły w górę o średnio 26% w porównaniu do poprzedniego roku.

Jakie samochody kupowali Polacy w roku 2022? Nadal kochają niemieckie

Niezmienne w preferencjach polskich kierowców pozostaje zamiłowanie do samochodów z Niemiec. To zza zachodniej granicy pochodziła więcej niż połowa importowanych do Polski aut używanych. Sympatie Polaków widać też w wyborze modeli i marek. Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych modeli według ISR 2022 jest niemal identyczna, jak w poprzednim roku. Na swoich pozycjach utrzymali się zeszłoroczni liderzy – BMW serii 3, Audi A4 i BMW serii 5. Do zmiany doszło tylko na 9. pozycji – z zestawienia wypadł Ford Focus, a jego miejsce zajął Mercedes klasy E. Top 10 najpopularniejszych samochodów używanych w 2022 roku to modele pochodzące od niemieckich producentów.

Jakie samochody kupowali Polacy w roku 2022? Dane są bardzo ciekawe. otoMoto

Raport „Internetowy Samochód Roku 2022” potwierdza także klasyczny gust polskich kierowców – wśród przeglądanych, używanych samochodów najczęściej wyświetlane były auta w kolorze czarnym (27,4% wyświetleń), dalej w kolorze białym (14,4%) i szarym (14,3%).

Jakie nowe samochody kupowali Polacy w roku 2022?

O popularności nowych samochodów w 2022 roku decydowała ich dostępność na rynku – m.in. ze względu na krótszy niż w przypadku innych modeli czas oczekiwania, na dwóch czołowych miejscach wśród najczęściej wyświetlanych nowych samochodów w OTOMOTO znalazły się Kia Sportage i Hyundai Tuscon. Tegoroczny lider - Kia Sportage - w raporcie za rok 2021 nie znalazł się nawet w pierwszej dziesiątce. Ta sama sytuacja dotyczy trzeciego najczęściej wyświetlanego samochodu w OTOMOTO – Cupry Formentor – oficjalnego modelu klubu FC Barcelona, do którego w lipcu 2022 roku dołączył Robert Lewandowski.

Najpopularniejsze modele nowych samochodów wpisują się w ulubiony typ nadwozia kierowców w Polsce. Po raz kolejny został on zdominowany przez SUV-y, których szukało aż 48,5% przeglądających oferty sprzedaży nowych modeli samochodów w OTOMOTO.

Samochody elektryczne w Polsce. Trendy 2022

Popularność i podaż samochodów elektrycznych są ściśle ze sobą związane – w ciągu ostatnich 5 lat widać znaczące wzrosty w tej kategorii. Tylko w samym roku 2022 flota samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach urosła o 33%. Jednocześnie zwiększyła się podaż samochodów w pełni elektrycznych – liczba ofert sprzedaży nowych aut zeroemisyjnych wzrosła o 39%. Z kolei w przypadku używanych było ich o 37% w porównaniu z rokiem 2021.

W roku 2022 w OTOMOTO znalazło się o 26% więcej ofert sprzedaży używanych hybryd. Jednak ze względu na przerwane łańcuchy dostaw, spowodowane wojną w Ukrainie o 17% zmniejszyła się dostępność nowych samochodów hybrydowych.

Polacy szukali elektryków nowych. Używane mniej popularne

W liczbie wyświetleń ofert samochodów niskoemisyjnych widać dużą dysproporcję zainteresowania pomiędzy pojazdami nowymi i używanymi. Elektryki i hybrydy łącznie wygenerowały 18,6% wyświetleń ogłoszeń dotyczących nowych samochodów w OTOMOTO w 2022 roku. W tym samym czasie używane samochody na prąd lub z hybrydowym układem napędowym zainteresowały jedynie 2,74% szukających używanego auta na platformie.

Wysoki wskaźnik wyświetleń elektryków wśród nowych samochodów jest wyraźnym sygnałem tempa rozwoju tej kategorii. Dla porównania, w 2018 roku odsetek wyszukań samochodów elektrycznych wśród ofert sprzedaży nowych aut wynosił zaledwie 1,5%. Jedną z najważniejszych przyczyn wzrostu zainteresowania samochodami zeroemisyjnymi jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca zakazu rejestracji nowych pojazdów z silnikiem spalinowym po 2035 roku.

Jakie samochody kupowali Polacy w roku 2022? Jakie samochody kupowali Polacy w roku 2022? Dane są bardzo ciekawe. otoMoto

Profil polskiego kierowcy 2022 wg. OTOMOTO

Na podstawie danych z platformy i wyborów użytkowników OTOMOTO, raport „Internetowy Samochód Roku 2022” określa profil kierowców w naszym kraju. Między innymi z wysokiego zainteresowania automatyczną skrzynią biegów (78,3% wyświetleń nowych samochodów) wynika coraz wyższa skłonność Polaków do wygody. Z kolei z rosnącego zainteresowania różnymi formami finansowania, w tym wynajmem długoterminowym – otwartość na użytkowanie pojazdu, bez tytułu własności.