Czy łatwiej będzie kupić samochód w 2023 roku? Wszystko na to wskazuje. W styczniu liczba rejestracji zwiększyła się o 20 proc.

Czy łatwiej będzie kupić samochód w 2023 roku?

Aktualne dane wskazują, że poważne problemy z dostępnością aut zostały już rozwiązane, a czas oczekiwania na nowy samochód powraca do stanu sprzed kilku lat. Liczba rejestracji pojazdów rośnie. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w styczniu 2023 roku zarejestrowano w Polsce ponad 35 tys. sztuk nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 20 proc. w ujęciu r./r. To szósty miesiąc z rzędu, kiedy liczba rejestracji jest większa niż rok wcześniej i jednocześnie pierwszy tak dobry początek roku od stycznia 2020.

Nowe samochody drożeją. To główny problem

Obecnie można zaobserwować ciekawy trend związany ze sprzedażą samochodów. Tym jest wzrost cen wszystkich samochodów i wstrzymanie przez producentów produkcji najmniej dochodowych modeli niższych segmentów. Drożejąca oferta aut "ze średniej półki" przekłada się na zwiększone zainteresowanie klasą premium (według SAMAR wzrost sprzedaży w roku 2022 o 3,5 proc. względem 2021). W związku z tym na odbiór samochodów elektrycznych oraz modeli wyższego segmentu prawdopodobnie będziemy musieli poczekać dłużej.

Ile kosztuje nowy samochód w Polsce?

W tym roku dostępność samochodów będzie mniejszym kłopotem niż rosnące ceny aut nowych, mające przełożenie również na rynek wtórny. Drożejące podzespoły, większe koszty produkcji, a w końcu dwuletni niedobór aut wpłynęły na wzrost ich cen. Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna w grupie "pojazdy samochodowe, motocykle i części", liczona w cenach stałych, była w grudniu 2022 roku o prawie 8 proc. wyższa niż w listopadzie. Ze wstępnych analiz całego roku 2022 wynika, że wartości aut rosły w sposób zbliżony do poziomu inflacji. Według Instytutu Samar średnia cena nowego samochodu wyniosła w listopadzie ub. roku blisko 160 tys. zł, tj. o ponad 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

W związku ze wzrostem stóp procentowych w ubiegłym roku wzrosły też koszty finansowania zakupu samochodów. Problemy z dostępnością kredytu i niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej powoduje, że kierowcy będą w tym roku szukać bezpiecznych opcji.