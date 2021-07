Mój elektryk, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych

Mój elektryk, czyli startuje kolejny program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych. Tym razem do zgarnięcia jest nawet 27 tys. zł.

"Mój elektryk" 2021. Jakie są założenia programu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że program "Mój elektryk" oficjalnie wystartuje 12 lipca. Na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych przeznaczona została pula wynosząca 500 milionów złotych. Do kogo skierowany jest program? Początkowo przede wszystkim do osób prywatnych. W perspektywie kilku tygodni możliwość składania wniosków otrzymają jednak również przedsiębiorcy, samorządy czy inne instytucje.

Mój elektryk dla firm? To nie tylko osobówki.

Jaką formę zakupu może refundować program "Mój elektryk"? Tym razem chodziło o maksymalną wszechstronność. Właśnie dlatego bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem), warunki wsparcia będą takie same. To raz. Dwa w przypadku przedsiębiorców i instytucji możliwe będzie finansowanie nie tylko samochodów elektrycznych, ale także e-dostawczaków czy zeroemisyjnych motorowerów, skuterów lub busów.

Ile można dostać pieniędzy w ramach programu "Mój elektryk"?

Ile można dostać pieniędzy w ramach programu "Mój elektryk"? Osoba fizyczna może się starać nawet o 27 tys. zł, przy założeniu że posiada Kartę Dużej Rodziny. Jeżeli jej nie posiada, kwota dofinansowania spada do 18 750 zł. Co z firmami, samorządami i instytucjami? Tutaj wysokość dofinansowania ma zależeć od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu - przy czym osoby prawne mają możliwość uzyskania dofinansowania na więcej niż jeden pojazd.

Przykładowe dofinansowanie dla firm:

pojazdy kat. M1 i 15 tys. km rocznie - nawet 27 tys. zł,

pojazdy kat. L - do 4 tys. zł,

pojazdy kat. N1 - do 70 tys. zł.

Kalkulator dopłat w ramach programu "Mój elektryk" jest dostępny tutaj.

Na czym polega dofinansowanie? Czyli "Mój elektryk" to refundacja.

Nabór wniosków w ramach programu "Mój elektryk" ma trwać od 12 lipca 2021 roku do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r. Co ważne, proces obsługi dotacji będzie realizowany wyłącznie online. Osoby prywatne mogą liczyć na dofinansowanie na zasadzie refundacji części kosztów - tj. auto trzeba będzie kupić i dopiero wtedy starać się o zwrot środków.

Jak dostać pieniądze z programu "Mój elektryk"?

Osoba starająca się o środki musi: