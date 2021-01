Samochód z dużym przebiegiem: bać się go czy kupować?

W jaki sposób kierowcy w Polsce wybierają samochód używany? W pierwszej kolejności decydują się na markę i konkretny model. Później wybierają wersję silnikową, aż wreszcie zaczynają przeglądać oferty. Jakich aut w nich poszukują? Najlepiej świetnie wyposażonych, z symbolicznym przebiegiem i za bezcen. Problem polega jednak na tym, że tych trzech rzeczy nie da się połączyć w jednym aucie. Bo dobre wyposażenie często wyklucza niski przebieg, a atrakcyjna cena nie idzie w parze i z dobrym wyposażeniem, i mało intensywną eksploatacją.

Samochód z niskim przebiegiem. To pewne?

Przez długie lata przebieg w samochodzie był ogromnym znakiem zapytania. Nietrudno dotrzeć do historii opisujących używane auta, które choć miały na liczniku 150 tysięcy kilometrów, tak naprawdę pokonały często 300 - 400 tysięcy kilometrów. Czy zatem przebieg może być wyznacznikiem? Teraz w pewnym sensie już tak. Stan licznika jest nie tylko wprowadzany do CEPiK i rejestrowany, ale za jego modyfikację grozi nawet kara więzienia. Oczywiście to nie oznacza, że wskazanie licznika jest stuprocentowo pewne. Jest jedynie bardziej niż mniej prawdopodobne.





Mały przebieg samochodu. Czy to zawsze dobrze?

Kierowca, który znajdzie w ogłoszeniu np. 10-letni samochód, który pokonał do tej pory 60 tysięcy kilometrów, powinien zapytać z czego wynika mały przebieg samochodu. Warto wiedzieć bowiem o tym, że rzadko eksploatowane auto nie zachowuje stanu fabrycznego, a w nim również postępuje zużycie. Przykład? Szybciej koroduje nadwozie, korodują tarcze hamulcowe czy mogą się zapiekać hamulce.

Warto przed podjęciem decyzji o zakupie zapytać obecnego właściciela samochodu, z czego wynika niski przebieg. Może się bowiem okazać, że auto wzięło udział w poważnej kolizji, i niewielki przebieg związany jest z tym, że dłuższy czas spędziło ono w warsztacie. Kupno takiego pojazdu raczej nie wróży dobrze - zauważa Damian Schwanke z portalu Autoplac.

Samochód z dużym przebiegiem. Jeździł, ale czy to właściwie źle?

Samochód z dużym przebiegiem nie zawsze musi oznaczać minę motoryzacyjną. Intensywna eksploatacja często oznacza bowiem regularne serwisowanie (w przypadku aut firmowych w sieci ASO) czy brak skorygowanego przebiegu.

Najprawdopodobniej osoba, która przejechała konkretnym samochodem kilkaset tysięcy kilometrów, musiała o niego odpowiednio dbać. Bardzo możliwe także, że poniosła już też wszystkie większe koszty związane z wymianą i naprawą wrażliwych elementów. Warto sprawdzić czy sprzedawca ma dowody zakupu i wymiany poszczególnych części oraz napraw. Wtedy istnieje spora szansa na to, że nowy nabywca nie będzie musiał już, na samym początku użytkowania auta, wydawać mnóstwa pieniędzy na wymianę najistotniejszych części - zauważa Damian Schwanke z portalu Autoplac.

Zakup samochodu używanego: nie znasz się? Sprawdź pojazd!

Używany samochód zawsze należy sprawdzić. Jak? Skontrolować przebieg na podstawie wskazania licznika, bazy CEPiK oraz informacji zapisanych np. w bazie ASO. Przy ocenie przebiegu przyda się też kontrola stanu wnętrza. Jeżeli kupujący nie ma wystarczającej wiedzy, zawsze może poprosić o pomoc wyspecjalizowaną firmę - ta przygotuje raport, w którym oceni stan pojazdu. Dobrym pomysłem jest też wykupienie przeglądu przedzakupowego.

Dobrą opcją, przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie, jest także skonsultowanie się ze specjalistami. Wizyta kontrolna w serwisie nie kosztuje wiele, a pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości - podsumowuje Damian Schwanke z portalu Autoplac.

