Czym jest AdBlue i jak działa SCR?

AdBlue to nic innego jak roztwór mocznika o stężeniu 32,5 proc. Jest magazynowy w specjalnym zbiorniku w pojeździe, a następnie wtryskiwany do katalizatora SCR. Co daje? AdBlue wraz z wysoką temperaturą pozwala na redukowanie ilości tlenków azotu w spalinach silników wysokoprężnych. Warto w tym momencie wspomnieć o zużyciu AdBlue. To wynosi zazwyczaj jakieś 1,5 litra na 1000 kilometrów. Przeciętna pojemność zbiorników AdBlue w autach dochodzi do 11 litrów.

Co się stanie jak zabraknie AdBlue? Czy silnik odpali?

Co się stanie jak zabraknie AdBlue? Tak naprawdę zdarzyć się mogą dwa scenariusze. W pierwszym po wyczerpaniu AdBlue silnik wejdzie w tryb awaryjny. To oznacza mocne ograniczenie możliwości. Powód? Komputer będzie się starał na siłę utrzymać emisję spalin określoną przepisami. Po drugie w wielu pojazdach po wyczerpaniu płynu AdBlue w zbiorniku nie będzie możliwy rozruch jednostki.

Warto wiedzieć o tym, że w komputerze pokładowym kierowca może sprawdzić stan zbiornika AdBlue. Poza tym właściwy komunikat będzie informował prowadzącego o niskim poziomie płynu.

Co się stanie jak zabraknie AdBlue? Płyn trzeba uzupełnić!

Brak AdBlue oznacza dla kierowcy problemy. Na szczęście do uzupełnienia poziomu roztworu mocznika nie jest konieczna wizyta w specjalistycznym warsztacie. Wystarczy zjechać na stację benzynową. Tam albo są dostępne dystrybutory pozwalające na zatankowanie AdBlue, albo środek jest do kupienia w butelkach - w takim przypadku kierowca sam musi go wlać do zbiornika.

Co się stanie jak zabraknie AdBlue? Silnik może nie odpalić. Zatem jeżeli AdBlue skończy się podczas jazdy, nie należy wyłączać jednostki do czasu dotarcia np. na stację paliw, na której istnieje możliwość uzupełnienia płynu.