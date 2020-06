Awarie AdBlue: Audi A6 C7 z silnikiem TDI

Układ AdBlue pełni niezwykle ważną rolę we współczesnych dieslach. Pojawia się w układzie wydechowym i przyjmuje kształt konwertera katalitycznego SCR. Czym zajmuje się dodatkowy katalizator? Ten wtryskuje roztwór mocznika do spalin. W ten sposób neutralizuje w nich większość tlenków azotu i sprawia, że współczesne diesle są w stanie spełnić restrykcyjne normy emisji spalin. Niestety AdBlue z czasem będzie wymagać uwagi kierowcy. Jakie są możliwe scenariusze?

Awarie AdBlue: Audi A6 C7

W sieci nietrudno znaleźć informację o samochodach Grupy Volkswagena wyposażonych w silnik TDI, w których bez zapowiedzi pojawia się komunikat: "Usterka: AdBlue. Uruchomienie silnika nie będzie możliwe za 1000 km". Na ile problem jest poważny? W pierwszej kolejności kierowca powinien próbować poradzić sobie z nim sam. Chodzi przede wszystkim o dotankowanie płynu AdBlue. Wystarczyć powinno około 10 - 11 litrów środka. Gdzie do kupić? Jest sprzedawany w baniakach w sklepach motoryzacyjnych, ewentualnie wprost z dystrybutora na stacjach.





Aby procedura tankowania skończyła się powodzeniem, warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Po dolaniu AdBlue w Audi A6 C7 i innych modelach Grupy Volkswagena należy uruchomić mniej więcej na 30 sekund zapłon - bez rozruchu silnika. To da czas komputerowi sterującemu na pobranie informacji o wzroście poziomu płynu AdBlue. Czasami też kontrolka zniknie dopiero po pokonaniu kilku kilometrów. Co w sytuacji, w której to nie pomoże? Może być konieczna aktualizacja oprogramowania układu SCR. Po tym problem - a konkretnie komunikat ostrzegawczy - powinien ostatecznie zniknąć.