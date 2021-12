Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest darmowe? To pytanie, które mogą zadawać kierowcy zastanawiający się nad zakupem elektryka. A więc?

Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest darmowe? No właśnie...

Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest darmowe? Ciężko odpowiedzieć na tak zadane pytanie jednoznacznie. Powód? Wszystko tak naprawdę zależy od tego, gdzie kierujący będzie chciał ładować baterię w samochodzie. Uzupełnianie zapasów prądu może być, ale nie musi być darmowe.

Darmowe stacje ładowania samochodów elektrycznych

Ładowanie samochodu elektrycznego przede wszystkim kojarzy się z publicznymi stacjami budowanymi przez GreenWay, Ionity czy Orlen. W takim przypadku kierowca musi się liczyć z opłatami. Większość taryf przewiduje płatność nie tylko za każdą pobraną kWh, ale również np. czas pozostawania przy stacji. Czemu płaci się za czas? A temu, aby kierowcy nie blokowali ładowarek po naładowaniu auta. Oczywiście nie wszystkie stacje publiczne wymagają opłat. Darmowe stacje ładowania samochodów elektrycznych są często budowane przy supermarketach, centrach handlowych czy biurowcach. Wystarczy podłączyć auto do ładowarki i gotowe.

Domowa ładowarka do samochodu elektrycznego

Czy ładowanie samochodu elektrycznego jest darmowe w domu? Przeczącej odpowiedzi udzieli każdy kierowca, który choć raz w życiu zapłacił rachunek za prąd. Warto jednak wiedzieć, że mimo wszystko domowa ładowarka do samochodu elektrycznego nie musi generować żadnych kosztów. Stanie się tak chociażby w przypadku, w którym kierowca mieszka w domku i ma zamontowaną instalację fotowoltaiczną. W ramach wyprodukowanego przez nią prądu ładowanie samochodu stanie się zatem darmowe – darmowe, pomijając oczywiście koszt amortyzacji budowy samej instalacji.

Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego na stacji?

Ładowanie samochodu elektrycznego na stacji trwa od kilku do maksymalnie dwóch godzin. Wszystko zależy od mocy, jaką dysponuje urządzenie. Przy ładowarkach 50 kW baterię popularnych elektryków można w 80 proc. doładować już w 50 minut do godziny. Ładowanie do 100 proc. pojemności będzie trwać od 1 godziny i 30 minut do 2 godzin. Domowa ładowarka do samochodu elektrycznego wymaga zdecydowanie większej ilości cierpliwości. To jednak wynika z mocy ładowania – przy zastosowaniu siły i wallboxa czas uzupełniania zapasów energii zazwyczaj nie jest dłuższy niż 8 godzin. Mówimy oczywiście o sytuacji, w której bateria jest niemalże cała wyładowana, a ładowanie trwa do 100 proc. jej pojemności.

Domowa ładowarka do samochodu elektrycznego dłużej ładuje baterię, ale jest dla niej "zdrowsza". Sprawia, że wolniej traci ona pojemność. Warto o tym pamiętać.