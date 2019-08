Przegrzanie silnika: co zrobić gdy zdarzy się w trasie?

Optymalną temperaturą podczas pracy silnika jest 80 - 90 stopni Celsjusza. To wtedy motor osiąga największą sprawność, ma najniższe spalanie i optymalną emisję szkodliwych związków do atmosfery oraz może być prawidłowo smarowany wystarczająco dogrzanym olejem. Do prawidłowej pracy układu chłodzenia - czyli tego, który pozwala utrzymać jednostce optymalną temperaturę - konieczna jest szczelność, odpowiednia ilość płynu oraz sprawny wentylator chłodnicy. Gdy któryś z tych elementów zawiedzie, a auto do tego stoi np. w korku, temperatura w motorze może zacząć bardzo szybko rosnąć.

Co zatem zrobić w razie przegrzania silnika w trasie? W pierwszej kolejności kierowca może włączyć w nawiewie ciepłe powietrze i uruchomić go z pełną siłą. To pomoże odebrać część ciepła z układu chłodzenia. Jeżeli mimo wszystko wskazówka temperatury w jednostce napędowej nie będzie chciała opaść, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd i wyłączyć motor. Czy od razu należy zajrzeć pod maskę? Raczej nie, to może być niebezpieczne! W tym momencie najlepiej, aby kierowca wezwał specjalistyczną pomoc. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, powinien odczekać co najmniej kilkadziesiąt minut przed otwarciem pokryty silnika.

Przegrzanie silnika: co zrobić?

Jakich uszkodzeń poszukiwać? Przede wszystkim różnej maści wycieków płynu chłodzącego. W tym celu można przejrzeć przewody widoczne gołym okiem oraz sprawdzić stan m.in. chłodnicy. Dobrą metodą jest też sprawdzenie obecności płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Dopóki silnik nie wystygnie, stan cieczy należy sprawdzać wyłącznie poprzez obudowę. Pod żadnym pozorem nie można odkręcać korka wlewowego! Rozgrzany płyn w postaci pary wydobędzie się bowiem na zewnątrz i może spowodować bolesne poparzenia.

Gdy okaże się, że w układzie chłodzenia znajduje się za mało płynu, kierowca powinien go dolać. Tak, to nie zatamuje wycieków. Może jednak pozwolić dojechać do najbliższego warsztatu. W tym momencie należą się trzy obostrzenia. Po pierwsze nie zawsze należy dolewać płyn chłodzący. Wystarczy zwykła woda. Po drugie jeżeli kierowca zdecyduje się na zalanie wody, nie może być ona zimna. Po trzecie po ponownym rozruchu jednostki warto sprawdzić czy nie ma konieczności dolania dodatkowej ilości wody lub płynu. Układ może wciągnąć ciecz zalaną do zbiorniczka.

