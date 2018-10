Jak usunąć naklejkę rejestracyjną z przedniej szyby?

Przerejestrowanie auta wiąże się nie tylko ze zmianą tablic rejestracyjnych, ale także zmianą naklejki rejestracyjnej na przedniej szybie. Usunięcie jej bez porysowania szkła bywa niełatwym zadaniem, ale od czego są różne triki. Jak się zabrać za usunięcie naklejki rejestracyjnej?

Jednym ze sposobów jest podgrzanie kleju łączącego naklejkę z szybą. Jak to zrobić? Przyda się szmatka zamoczona w gorącej wodzie, którą należy przyłożyć na zewnętrzną warstwę szyby, w miejscu, gdzie znajduje się naklejka. Od wewnętrznej strony szyby naklejkę należy ogrzać gorącym powietrzem - w tym celu przyda się domowa suszarka do włosów. Naklejkę należy podgrzewać przez około 3-5 minut. Po tym czasie można już zabrać się za odklejanie nalepki - należy unieść któryś z rogów, np. delikatnie unosząc go żyletką, nożykiem do tapet lub skrobaczką do szyb, a następnie stopniowo palcami odrywać naklejkę od szyby. Warto co jakiś czas znów podgrzać naklejkę, by odkleiła się z jak najmniejszym oporem.

Niektórzy pomijają etap podgrzewania kleju i usuwają naklejkę używając samej żyletki lub nożyka do tapet, jednak jest to dość radykalny sposób - wtedy łatwo porysować szybę. Warto pamiętać, by zrywanie naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby pojazdu przeprowadzać bez pośpiechu, bo wtedy najłatwiej popełnić błąd. Po oderwaniu nalepki na szkle mogą pozostać resztki kleju - najłatwiej pozbyć się ich za pomocą rozpuszczalnika na bazie acetonu, benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacza do paznokci.

Rada: operację usunięcia naklejki rejestracyjnej z przedniej szyby pojazdu warto wykonać przy dodatniej temperaturze powietrza. Potraktowanie zmrożonej szyby gorącym powietrzem może przyczynić się do pęknięcia szkła.