Wyciek oleju z turbosprężarki

Wycieki oleju z turbosprężarki: są groźne w skutkach!

Obecnie ciężko znaleźć silnik benzynowy lub diesla, który nie jest wspomagany pracą turbosprężarki. Co ona daje? Gwarantuje jednostce napędowej siłę, ale też ogranicza jej apetyt na paliwo. Niestety turbo jest elementem eksploatacyjnym. A jako że jej użytkownie bywa naprawdę ekstremalne (rozgrzewa się nawet do 1200 stopni Celsjusza), po kilku latach może ujawnić wycieki oleju. Zużycie łożysk sprawia, że środek smarny może się przedostawać do części napędzającej powietrze wtłaczane do komory spalania. I taki scenariusz jest mało korzystny - może bowiem doprowadzić do rozbiegania silnika i jego zatarcia!

Wycieki oleju z turbosprężarki: ile kosztuje regeneracja?

Z czego wynikają wycieki oleju z turbosprężarki? Tak naprawdę przyczyna usterki może być jedna. Wynika ze zużycia ułożyskowania - to ono pełni bowiem rolę elementu uszczelniającego komorę po części spalin, od komory po części wtłaczającej powietrze. Ile kosztuje usunięcie przyczyny wycieków oleju z turbosprężarki? Regeneracja prostej sprężarki pozbawionej zmiennej geometrii łożysk stanowi dziś wydatek oscylujący w granicy 600 - 700 złotych. W sytuacji, w której turbo korzysta z systemu VGT (zmienna geometria łopatek), cena ingerencji mechanika wzrośnie do jakiegoś 1000 złotych.

Turbina puszcza olej do intercooler?

Są jednak przypadki, w których przyczyny wycieków oleju z turbosprężarki nie wynikają z uszkodzenia doładowania, a elementów z którymi ono współpracuje. Przykład? Jeżeli olej nie będzie właściwie wyłapywany przez odmę, może się przedostawać do intercoolera. Mówiąc o wycieku oleju z turbo nie sposób pominąć jeszcze jednego pojęcia. Jest nim ciśnienie w skrzyni korbowej. Z czasem w silniku pojawiają się tzw. przedmuchy - tj. środek smarny może na połączeniu tłoka i cylindra przedostaje się do komory spalania. Ograniczają one swobodny spływ oleju z doładowania do miski olejowej i sprawiają, że wycieki oleju trafiają na część wydechową, w tym do układu wydechowego.

Przyczyny wycieków: Turbosprężarka nie zawsze winna!

Przyczyny wycieków nie zawsze dotyczą uszkodzenia turbosprężarki. A w takim przypadku nie ma sensu jej regeneracja. Po wykonaniu zabiegu problem powróci, a kierowca będzie musiał ponieść kolejne koszty. Co zatem zrobić? Najlepiej znaleźć fachowego mechanika, który znajdzie wycieki oleju w silniku i usunie ich przyczynę. To jedyna recepta na wykonanie skutecznej naprawy jednostki napędowej.