Jak zgasić rozbiegany silnik? Nie jest łatwo, ale się da!

Rozbieganie silnika: co to takiego?

Rozbieganie silnika diesla wynika z działania dwóch czynników. Pierwszym jest zużycie turbosprężarki, a konkretnie uszczelnienia jej łożysk. Skutek? Drobinki oleju zaczynają przedostawać się do układu dolotowego i trafiają do komory spalania. Im więcej ich jest, tym większe ryzyko rozbiegania. Drugim z czynników jest fakt, że diesel może spalać nie tylko olej napędowy, ale też środek smarny.

Rozbieganie silnika: jak wygląda?

Olej przez zużyte uszczelniacze turbosprężarki zaczyna trafiać do komory spalania. Tam powoduje samoczynny zapłon. Jako że reakcja odbywa się poza kontrolą sterowników i kierowcy, rośnie prędkość obrotowa, a gdy jej wartość jest wyższa, turbosprężarka pracuje szybciej i podaje do komory spalania jeszcze większe porcje oleju silnikowego. Podczas rozbiegania przestaje działać ogranicznik obrotów, silnik ryczy, z a rury wydechowej wydobywa się jasny, gęsty dym. Jednostka napędowa bez kontroli pracuje do momentu, w którym spali cały olej i... zatrze się!

reklama reklama



Jakie są skutki rozbiegania silnika?

Skutkiem rozbiegania silnika jest jego zniszczenie. Jednostka zostaje przegrzana i zatarta. Czy opłaca się ją naprawiać? Często zakres remontu musiałby być na tyle szeroki, że taniej jest wymienić motor na inny.

Jak zgasić rozbiegany silnik? Czy w ogóle się da?

Gdy pojawi się efekt rozbiegania silnika, kierowca może wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, a diesel i tak... nie zareaguje! Proces spalania oleju odbywa się bowiem poza kontrolą sterownika. Czy coś się da zatem zrobić? Aby zgasić rozbiegany silnik trzeba spróbować go zdławić. W tym celu wrzuca się najwyższy bieg, wciska hamulec i puszcza sprzęgło. Wszystko musi się jednak odbywać w czasie jazdy! Jeżeli uda się w ten sposób zgasić diesla, pod żadnym pozorem nie można go ponownie uruchomić.

Ze sposobu na zdławienie rozbieganego diesla nie mogą skorzystać właściciele samochodów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.