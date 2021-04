Diesel 1.3 CDTI: opinie, usterki, trwałość

Diesel 1.3 CDTI: niemiecki czy… włoski?

Diesel 1.3 CDTI został zaprezentowany w lutym roku 2003. I choć nosi on oznaczenie charakterystyczne dla Opla, tak naprawdę nie jest dziełem niemieckich inżynierów. Marka zakupiła jego technologią od Fiata. A to oznacza, że silnik 1.3 CDTI jest bliźniakiem konstrukcji 1.3 JTD i 1.3 Multijet. Motor ma 4 cylindry, 1248 cm3 pojemności i doładowanie. W sumie powstało pięć wariantów tej jednostki. Poszczególne wersje oferowały 70, 75, 90, 95 i 105 koni mechanicznych mocy.

Diesel 1.3 CDTI: budowa i technologia

W każdym przypadku diesel 1.3 CDTI otrzymuje rozrząd napędzany za pomocą łańcucha. Co więcej, słabsze wersje posiadają turbosprężarkę o stałej geometrii łopatek, często nie były wyposażane w filtr cząstek stałych. W mocniejszych producent uzupełniał osprzęt o turbosprężarki typu VGT oraz w późniejszych latach osadniki typu DPF. Co z kołem dwumasowym? Choć Fiat unikał jego stosowania, w przypadku wersji CDTI montowanej w autach przez Opla było ono raczej standardem.

Diesel 1.3 CDTI: opinie kierowców

Diesel 1.3 CDTI cieszył się dobrymi opiniami kierowców. Powód? W modelach segmentu B oferował przyzwoite osiągi, miał wysoką kulturę pracy, a do tego potrafił jeździć na kropelce. Małe auta miejskie wyposażone w małolitrażowy silnik z Włoch spalały w trasie często zaledwie 3,5 litra oleju napędowego. A to imponujący wynik! Gdzie był produkowany diesel 1.3 litra? Głównie w Polsce - w Bielsku-Białej. Jakie marki go montowały? Poza Fiatem, Lancią, Alfą Romeo i Oplem także Chevrolet, Citroen, Peugeot, Suzuki, Ford czy nawet Tata.

Diesel 1.3 CDTI: usterki i koszty eksploatacji

Regularnie serwisowany diesel 1.3 CDTI bez większych problemów np. z układem wtryskowym czy doładowaniem powinien pokonać 300 - 350 tys. km. Co może się zepsuć wcześniej? Jako pierwszy często poddaje się łańcuch rozrządu. Powód? Miska olejowa nie ma dużej pojemności, już niewielkie ubytki środka smarnego są zatem w stanie osłabić smarowanie napędu. W efekcie łańcuch wyciąga się i zaczyna hałasować. Po drugie w dieslu 1.3 CDTI pada zawór EGR. Jego zabrudzenie wynika jednak albo z miejskiej eksploatacji (i dużej ilości sadzy w gazach wydechowych), albo np. pierwszych symptomów uszkodzenia wtryskiwaczy.

Diesel 1.3 CDTI: procedury serwisowe