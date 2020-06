Łożysko oporowe Toyota Yaris 1.0 VVT-i. Usterka popularna?

Toyota Yaris II to samochód technologicznie pancerny. Lista charakterystycznych usterek jest krótka, a wizyty w serwisie praktycznie ograniczone do regularnej wymiany oleju w silniku. Jeżeli o silniku już mowa, najpopularniejszą jednostką występującą pod maską japońskiego hatchbacka segmentu B jest 3-cylindrowy benzyniak 1.0 VVT-i. Motor ma 69 koni mechanicznych i być może okazuje się hałaśliwy podczas jazdy. Z drugiej strony jest wybitnie trwały i oszczędny.

Łożysko oporowe Toyota Yaris 1.0 VVT-i - wymiany jeszcze na gwarancji!

Czy silnik 1.0 VVT-i w Toyocie Yaris ma jakieś wady? Tak, główna dotyczy niskiej trwałości łożyska oporowego przy sprzęgle. Objawy usterki na ogół są dwa. Po pierwsze przekładnia zaczyna hałasować - może np. buczeć. Po drugie kierowca będzie borykał się z utrudnioną zmianą biegów. Łożysko oporowe w Toyocie Yaris 1.0 VVT-i potrafi uszkodzić się przy przebiegu na poziomie 60 tysięcy kilometrów. A to oznacza, że ASO wykonywało część napraw jeszcze na gwarancji.





Ile kosztuje łożysko oporowe do Toyoty Yaris 1.0 VVT-i? W sklepie motoryzacyjnym zostanie wycenione na co najmniej 50 - 60 złotych. Są jednak i części, które kosztują blisko 200 złotych. To jednak nie koniec, bo czasami wraz z łożyskiem należy wymienić też uszkodzone sprzęgło. W takim przypadku wydatek wyniesie od 340 do 430 złotych za komplet elementów renomowanej marki. Koszt wymiany? Montaż łożyska oporowego w Toyocie Yaris 1.0 VVT-i kosztuje od 500 do 800 złotych.