Dołączany napęd 4x4 i sprzęgło wielopłytkowe. Awarie są częste czy rzadkie?

Dołączany napęd 4x4 to jedno ze współczesnych dobrodziejstw technologicznych. Układ w trudnych warunkach drogowych jest w stanie przekazać moment obrotowy na dodatkową oś napędową dla poprawy poziomu trakcji. Z drugiej strony rozwiązanie jest zdecydowanie prostsze od stałego napędu, a także w mniejszym stopniu wpływa na spalanie silnika oraz wagę pojazdu. I choć układy wyposażone w sprzęgło wielopłytkowe mimo wszystko cieszą się dobrą trwałością, z czasem w układzie mogą pojawić się pewne problemy. Jakich usterek spodziewać się w dołączanym napędzie 4x4?

Sprzęgło wielopłytkowe - co w razie przegrzania?

Głównym problemem układów wyposażonych w sprzęgło wielopłytkowe jest przegrzanie mechanizmu. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy kierowca wykonuje autem trudniejsze zadania terenowe. Dołączany napęd 4x4 nie jest do nich dostosowany! W efekcie temperatura w sprzęgle wielopłytkowym rośnie w sposób zdecydowany, przez co przegrzewa się nie tylko olej, ale i uszczelniacze. Uszczelki pod wpływem ciepła twardnieją, a układ rozszczelnia się - przez to sprzęgło zaczyna się uślizgiwać w czasie jazdy i potęgowany jest wzrost temperatury w jego wnętrzu.

Poważne przegrzanie sprzęgła wielopłytkowego jest awarią dość poważną. Wymaga w pierwszej kolejności rozebrania mechanizmu. Konieczne jest czyszczenie jego elementów, wymiana uszczelnień oraz zalanie układu świeżym olejem. Dołączane układy 4x4 w postaci np. Haldexa są wrażliwe jednak nie tylko na temperaturę, ale i sposób obsługi. Bardzo podobne skutki jak w przypadku przegrzania - tj. szarpanie i zrywanie napędu - można uzyskać w sytuacji, w której kierowca zbagatelizuje konieczność wymiany oleju w układzie.

Dołączany napęd 4x4 - co ile wymieniać olej?

Co ile serwisować napęd 4x4? Zalecenia producentów samochodów są bardzo różne. Część nakazuje przeprowadzenie przeglądu olejowego co 30, a część co 150 tysięcy kilometrów. Co więcej, koszty procedury wcale nie muszą być wysokie. Tak znane są układy, w którym wymiana smarowidła potrafi kosztować nawet 900 złotych, ale znane są też takie, w których wizyta w warsztacie nie powinna być droższa niż 150 - 200 złotych. Serwis dołączanego napędu 4x4 jest ważny z jeszcze jednego powodu. To tak naprawdę jedna z podstawowych procedur diagnostycznych.

Podczas wymiany oleju w sprzęgle wielopłytkowym i napędzie 4x4 kierowca może zobaczyć barwę starego smarowidła. Jeżeli to będzie w miarę klarowne, układ przeniesienia napędu z całą pewnością jest w stu procentach sprawny. W sytuacji, w której olej z wymiany na wymianę staje się ciemniejszy, ewentualnie ma barwę całkowicie czarną, właściciel samochodu nie powinien dłużej czekać. Konieczna jest wizyta w warsztacie i przeprowadzenie dokładnego czyszczenia wnętrza sprzęgła wielopłytkowego wraz z wymianą uszczelnień.

A co gdy w sprzęgle wielopłytkowym padnie pompa?

O ile rozebranie sprzęgła i jego czyszczenie nie powinno być droższe niż kilkaset złotych, o tyle zdecydowanie drożej zakończą się awarie sterowania w dołączanym napędzie 4x4. Szczególnie mowa o sprzęgłach elektrohydraulicznych, w których do przekazywania mocy na cztery koła konieczna jest pompa. Nowy mechanizm tłoczący zazwyczaj kosztuje od 800 do 1300 złotych - to cena obowiązująca poza ASO. W przypadku autoryzowanych stacji obsługi kompletna naprawa - opierająca się często na wymianie kompletnego zestawu elementów - potrafi kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.