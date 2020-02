Sprzęgło wielopłytkowe, czyli serce dołączanego napędu 4x4

Napęd na cztery koła to jeden z ważniejszych sposobów dbania o bezpieczeństwo jazdy. W codziennych warunkach poprawia właściwości trakcyjne auta i sprawia, że jego tor jazdy jest pewniejszy zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych. 4x4 niestety ma też i pewne wady. W sytuacji, w której mówimy o stałym napędzie, zwiększa on obciążenie jednostki napędowej. A to w naturalny sposób odbija się na osiągach i spalaniu. Stały napęd na cztery koła jest idealny, jednak głównie w autach o charakterze terenowym. Jeżeli mowa o SUV-ach czy rodzinnych kombi, zdecydowanie lepszym, tańszym i bardziej kompaktowym rozwiązaniem jest zastosowanie napędu dołączanego.

Sprzęgło wielopłytkowe - dodatkowa oś dołączana w razie potrzeby

Na czym polega dołączane 4x4? W dobrych warunkach trakcyjnych pełna moc silnika trafia na jedną oś - zazwyczaj przednią. W razie pojawienia się uślizgu, moment obrotowy za pomocą centralnego mechanizmu różnicowego zaczyna być transferowany również na tylną oś. Na tym jednak ewentualna zasada działania nie kończy się. Obecnie stosowane elektroniczne sterowanie sprawia, że w dołączanym napędzie sterownik może też określić sposób rozdziału momentu obrotowego. Dla przykładu na przednią oś - która zwykle pełni rolę napędowej - najczęściej trafia od 100 do zaledwie 30 proc. mocy silnika.

Bardzo ważnym elementem dołączanego napędu 4x4 jest sprzęgło wielopłytkowe. To za jego sprawą odbywa się dołączanie i odłączanie napędu, a więc to ono przejmuje rolę centralnego mechanizmu różnicowego. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że w sprzęgle znajdują się dwie tarcze - jedna jest przypisana wałowi zdawczemu, a druga odbiorczemu. Połączenie tych tarcz oznacza dołączenie napędu dwóch dodatkowych kół. Sprzęgło może być uruchamiane na kilka sposób. Ostateczna metoda zależy od tego, jaką decyzję podjęli inżynierowie podczas konstruowania układu napędowego.

Rodzaje sprzęgieł wielopłytkowych:

lepkościowe/wiskotyczne

elektromagnetyczne

elektromechaniczne

hydrauliczne

elektrohydrauliczne

W przypadku sprzęgła wiskotycznego za łączenie obydwu tarcz odpowiada sam olej znajdujący się pod obudową. Jak to konkretnie wygląda? Gdy jedna oś zaczyna się ślizgać, dwa wały napędowe pracują z różną przekładnią, a to prowadzi do wzrostu temperatury. Ciepły olej silikonowy zwiększa zatem swoją objętość i sprawia, że tarcze zbliżają się do siebie i zazębiają. I choć sprzęgło lepkościowe jest najprostsze, ma też pewne wady. Po pierwsze reaguje ze sporym opóźnieniem na sytuację na drodze. Po drugie nigdy nie pozwoli na przeniesienie większej części momentu obrotowego na dodatkową oś napędową.