Silnik 2.0 MultiJet Fiat - awarie, problemy, opinie

Choć silnik 1.9 MultiJet był na początku nowego millenium hitem sprzedaży w gamie Fiata i Opla, coraz bardziej jasne było to, że wymaga dalszych modyfikacji. Włoscy inżynierowie wzięli się zatem do galopu i latem roku 2008 zaprezentowali nowy silnik wysokoprężny. Jednostka 2.0 MultiJet jako pierwsza trafiła pod maskę Lancii Delty. Później pojawiła się w gamie Alfy Romeo, Fiata oraz - na mocy umowy licencyjnej - General Motors. Co można powiedzieć o tym silniku? Diesel tak naprawdę bazuje na poprzedniku. Ma 1956 cm3 pojemności, 4 cylindry i 16 zaworów. Sucha masa motoru waha się w przedziale od 174 do 182 kilogramów.

Inżynierowie pracujący nad silnikiem 2.0 MultiJet Fiata walczyli o spełnienie wymogów normy emisji spalin Euro 5. Stąd elementem wyposażenia standardowego stał się m.in. filtr cząstek stałych. Diesel był niezwykle popularny nie tylko w gamie grupy Fiata, ale też General Motors. Stąd tworzone były kolejne wersje mocy. Na rynku znane są modele dysponujące stadem 110, 120, 130, 135, 136, 140, 150, 160, 165, 170, 190, a nawet 195 koni mechanicznych. Dwa ostatnie warianty to autorskie dzieło inżynierów GM. Zastosowali oni w jednostce nie jedną, a dwie turbosprężarki.

Silnik 2.0 MultiJet Fiat - modele samochodów:

Alfa Romeo: 159, Giulietta, Brera

Fiat: Bravo, Doblo, Sedici, Freemont

Lancia: Delta

Opel: Astra, Insignia

Saab: 9-5

Suzuki: SX4

Jeep: Renegade, Compass, Cherokee

Chevrolet: Cruze, Captiva,

Silnik 2.0 MultiJet Fiat - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Fiat Doblo II 135 KM 320 Nm 11,3 s. 179 km/h 5,7 Lancia Delta 165 KM 360 Nm 8,5 s. 214 km/h 5,3 Opel Insignia I 195 KM 400 Nm 8,7 s. 230 km/h 4,9

Jeżeli chodzi o podstawowe procedury serwisowe, to silnik 2.0 MultiJet ma przede wszystkim dwa wymagania. Po pierwsze konieczna jest okresowa wymiana paska rozrządu. W przypadku grupy Fiata napęd należy zamieniać na nowy średnio co 140 tysięcy kilometrów. Opel zaleca interwał o 10 tysięcy kilometrów dłuższy. Raczej nie są znane przypadki przedwczesnego zerwania paska. Po drugie konieczna jest regularna wymiana oleju. Producent zaleca zalewanie nowego smarowidła do 35 tysięcy kilometrów lub 2 lata. Tak ustalony interwał jest jednak zdecydowanie zbyt długi. Lepiej skrócić okresy między przeglądami do roku lub 15 tysięcy kilometrów.