Używany Opel Insignia - czy warto?

Obecna na rynku najnowsza generacja Opla Insignii jest w sprzedaży od niespełna dwóch lat - od 2017 roku, a jej poprzednia wersja, pierwsza generacja modelu, zaczyna pojawiać się w ofertach sprzedażowych w rocznikach z ostatnich lat produkcji, w bardzo atrakcyjnych specyfikacjach wyposażenia.

Czy warto rozważyć zakup pierwszej generacji Opla Insignii?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiliśmy dotrzeć do użytkownika Insignii pierwszej generacji z ostatniego roku produkcji.

Opisywany samochód został kupiony w salonie, w grudniu 2016 roku. Jest to wersja Cosmo, wyposażona w silnik wysokoprężny o pojemności dwóch litrów. Wspomniana jednostka napędowa jest dość nową konstrukcją Opla, wprowadzoną do oferty po trzeciej modernizacji Insignii, która została przeprowadzona w 2015 roku.

Kilka faktów odnośnie historii Opla Insignii.

Opel Insignia wszedł do oferty sprzedażowej GM już dziesięć lat temu - w roku 2008, zastępując jednocześnie dwa modele w ofercie Opla: Vectrę oraz Signum. W tamtym okresie był autem niewątpliwie efektownym i zaawansowanym technicznie. Mógł być wyposażony w adaptacyjne zawieszenie (system flexride) oraz w zaawansowany, niezwykle skuteczny system reflektorów przednich (system AFL). W roku 2009 uzyskał miano samochodu roku “Car of the year” - najbardziej prestiżowej w Europie nagrody motoryzacyjnej. Prasa motoryzacyjna wręcz twierdziła, że był to najładniejszy samochód dostępny wówczas na rynku.

Mimo długiej obecności na rynku pierwszej generacji modelu, Insignia wciąż może się podobać i patrząc na to auto trudno uwierzyć, że od jego premiery minęła już dekada. Niewątpliwie jest to zasługa konsekwentnie wprowadzanych modyfikacji i usprawnień. Pierwszą modernizację auto przeszło 3 lata po premierze - w roku 2011. Już dwa lata później, w 2013 roku miał miejsce znaczny facelifting modelu i to głównie dzięki niemu sylwetka auta do dziś wygląda “świeżo”. Dodatkowo, jak wspomniałem wcześniej, w 2015 roku wprowadzono kolejne modernizacje, wprowadzając do oferty min. nowoczesne silniki.

Wady i zalety używanego Opla Insignii.

Plusy używanego Opla Insignii - korzyści, które doceni użytkownik

dynamika

Opel Insignia wyposażony w silnik diesla 2.0 jest autem wystarczająco dynamicznym aby swobodnie poruszać się w zarówno w mieście, jak i na trasach szybkiego ruchu.

Użytkownik opisywanego egzemplarza z 2016 roku twierdzi, że osiągana przez silnik moc 170 KM oraz moment obrotowy 400Nm, nawet w połączeniu ze skrzynią automatyczną, obecną na pokładzie tego samochodu, pozwalają na wygodne i komfortowe przemieszczanie się, a nawet dynamiczną jazdę w razie zaistnienia takiej potrzeby. I to zarówno w pojedynkę, jak i po załadowaniu samochodu czteroosobową rodziną z bagażami.

Według danych katalogowych “pierwsza setka” jest osiągana przez auto po dokładnie 9,4s - co faktycznie jest wartością przyzwoitą, aczkolwiek jest sporo samochodów konkurencyjnych o lepszej dynamice (np. Skoda Superb czy VW Passat z dwulitrowym dieslem i skrzynią automatyczną przyspieszają do prędkości 100km/h w czasie poniżej 8 sekund).

komfort

Opisywana Insignia to wersja Cosmo, trzecia w kolejności (po wersjach Insignia oraz Edition). Samochód w tej konfiguracji jest przyzwoicie wyposażony, a dodatkowo w ostatnim roku produkcji (2016) bardzo często występował z dodatkowymi pakietami, które były dołączone w promocyjnych cenach (dla schodzącej z rynku generacji).

“Cosmo to luksus i elegancja”, jak twierdzi slogan reklamowy Opla z katalogu 2016. Ja uważam, że to wersja “w sam raz”, ale dopiero po doposażeniu w reflektory ksenonowe z systemem AFL, który daje fantastyczny komfort jazdy w nocy (ok, nie jest to rozwiązanie porównywalne z Matrix LED stosowanym w VW/Audi lub w kolejnej generacji Insignii, ale jazda nocą z tymi światłami staje się naprawdę przyjemna i bezpieczna).

Standardowo Cosmo zapewnia dwustrefową klimatyzację, światła do jazdy dziennej LED, światła przeciwmgielne, podgrzewane fotele przednie z tapicerką półskórzaną, sprawnie działający system multimedialny ze wsparciem dla Apple CarPlay oraz Android Auto, a także ładnie prezentujące się felgi aluminiowe w rozmiarze 18 cali, z szerokimi oponami 245/45/18.

Zawieszenie, nawet bez systemu FlexRide, jest przyjemnie sprężyste i dobrze sobie radzi zarówno na asfalcie, jak i podrzędnych drogach gruntowych, na których np. Skoda Superb ze swoim miękkim zawieszeniem sprawuje się zdecydowanie gorzej, dobijając na każdej większej dziurze.

Odgłosy silnika wysokoprężnego są w kabinie wyraźnie słyszalne, jednak ton i wysokość tego dźwięku nie przeszkadza, a przy gwałtownym przyśpieszaniu daje nawet “nutkę sportową”. Przy prędkościach autostradowych nie występują uciążliwe szumy powietrza i w aucie spokojnie można prowadzić rozmowy, bez podnoszenia głosu.

manewrowanie i prowadzenie

Opel Insignia, to auto o dużych gabarytach. Ma prawie 485cm długości (dokładnie 4842mm), a szerokość z bocznymi lusterkami to prawie 210cm. Mimo swych dużych rozmiarów autem jeździ się zwinnie. Zmiana pasa ruchu może być wykonywana bardzo dynamicznie, a parkowanie nawet w ciasnych miejscach nie sprawia kierowcy problemów.

Obecna na pokładzie kamera cofania i komplet czujników parkowania pozwalają wykonywać manewry parkingowe bez obawy, że o coś zahaczymy. Widoczność z kabiny dookoła samochodu jest też poprawna.

W Skodzie Superb lub VW Passacie, a nawet w Fordzie Mondeo mimo zbliżonych rozmiarów manewrowanie na parkingu jest o wiele trudniejsze, a parkowanie w ciągu samochodów ustawionych wzdłuż ulicy wymaga zdecydowanie większej ilości miejsca (większej luki między samochodami).

zlikwidowane wady wieku dziecięcego

Kupując auto z ostatnich lat produkcji - takie jak opisywany Opel Insignia pierwszej generacji z 2016 roku można przypuszczać, że samochód będzie pozbawiony niedoróbek. Szczególnie, że Insignia miała w międzyczasie trzy modernizacje.

Niestety w przypadku opisywanego egzemplarza pojawiły się drobne, aczkolwiek niezwykle irytujące przypadłości.

Po pierwsze, już po kilku tygodniach od odebrania auta z salonu, użytkownik zauważył, iż do bagażnika samochodu przedostaje się woda. Objaw był naprawdę załamujący. W pozostawionym na noc aucie na dworze, w trakcie intensywnego opadu deszczu, wnęka na koło zapasowe napełniła się centymetrową warstwą wody! Jest to niewyobrażalne w nowym, bezwypadkowym aucie. Po kilku interwencjach - niestety jedna wizyta w serwisie nie wystarczyła - w aucie zostały wymienione lampy tylne wraz z uszczelkami. Rzeczywiście, to pomogło i sytuacja nigdy więcej nie powtórzyła się.

Druga przypadłość, która wystąpiła po około 55 tysiącach przejechanych kilometrów, wiązała się z pojawieniem się komunikatu “check engine” i zapaleniem pomarańczowej kontrolki oznaczającej usterkę silnika. Obecność tego komunikatu nie wiązała się z żadnymi uciążliwościami. Auto nie przestawiło się w tryb awaryjny, jeździło z pełną dynamiką, bez żadnych objawów. Serwis stwierdził awarię jednego z przełączników, po którego wymianie komunikat o usterce znikł.

Problemy z wodą w samochodzie zostały zdiagnozowane przez serwis ponownie, przy okazji planowego przeglądu, przy przebiegu 60 tysięcy kilometrów. Tym razem sprawa jednak nie była związana z bagażnikiem, a z chłodnicą cieczy, która uległa rozszczelnieniu i wymagała wymiany. W tym miejscu trzeba pochwalić serwis, który zdiagnozował i rozwiązał usterkę zanim wywołała ona jakikolwiek negatywny skutek.

Mimo, iż opisane incydenty są zaskakujące, szczególnie sprawa związana z niepożądaną wodą w bagażniku, która była niezwykle dokuczliwa (przemoczenie bagażu znajdującego się w bagażniku), umieszczam je po stronie “plusów”, gdyż są to plusy z perspektywy kupującego auto używane. W aucie wszystkie nieprawidłowości zostały już zlikwidowane i nowy, potencjalny użytkownik auta nie będzie miał już z nimi problemów.