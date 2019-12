Silnik 1.4 8v TU3 Peugeot - awarie, problemy, opinie

Jednostka 1.4 8v TU3 Peugeota i Citroena nie jest mocno zaawansowana technologicznie. Dowód? Została opracowana przez inżynierów PSA jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych i początkowo korzystała z gaźnika. Wtrysk wielopunktowy typu MPI pojawił się w niej dopiero w roku 1990 i to początkowo też wyłącznie do zastosowań… w motosporcie! Małolitrażowy benzyniak zdobył potężną popularność. Był stosowany w segmentach A, B i C. Szczególnym hitem dla silnika 1.4 8v stał się Peugeot 206. Hatchback był sprzedany w około 6 milionach egzemplarzy - większość z nich była napędzana tym właśnie motorem.

Najczęściej spotykanie warianty silnika mają oznaczenia JP i M/Z. Pod tym oznaczeniem ukrywa się wersja MPI dysponująca stadem 75 koni mechanicznych. Co jeszcze można powiedzieć o benzyniaku? Silnik 1.4 8v TU3 ma cztery cylindry ustawione w rzędzie i dysponuje momentem obrotowym na poziomie 111 Nm. Benzyniak o pojemności 1360 cm3 ma jeszcze jedną zaletę. Być może nie jest mocno oszczędny. W zamian koszty eksploatacji można w nim obniżyć poprzez montaż instalacji gazowej. Francuska konstrukcja dobrze reaguje na LPG, a do tego montaż układu zasilającego powinien kosztować około 2 tysięcy złotych.

Silnik 1.4 8v TU3 - modele:

Citroen: AX, ZX, Xsara, Berlingo, C3

Peugeot: 106, 205, 206, 207, 306, 307, 405, Partner

Silnik 1.4 8v TU3 - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w l na 100 km Peugeot 206 75 KM 111 Nm 13,2 s. 170 km/h 6,3 Citroen Berlingo 75 KM 111 Nm 17,5 s. 150 km/h 7,5

Podczas serwisowania silnika 1.4 8v TU3 kluczowe są tak naprawdę dwa interwały. Pierwszy mija co 15 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz w roku i dotyczy wymiany oleju oraz filtrów. Drugi jest nieco dłuższy i został wyznaczony przez Francuzów na 80 tysięcy kilometrów. Po takim przebiegu kierowca powinien wymienić pasek rozrządu. Co z wadami? Konstrukcja jest niezwykle prosta i trwała. To jednak nie oznacza, że puszcza płazem wszystkie zaniedbania serwisowe. O interwały podstawowych przeglądów warto szczególnie restrykcyjnie dbać podczas jazdy na LPG. W przeciwnym razie może dojść np. do wypalenia uszczelki pod głowicą.

Silnik 1.4 8v TU3 PSA - usterki dotyczą drobiazgów!

Choć wizja remontu silnika 1.4 8v TU3 nie jest optymistyczna, to tak naprawdę najczarniejszy z możliwych scenariuszy. Reszta uszkodzeń ma bowiem charakter drobiazgów. W zadbanych wersjach francuskiej jednostki lista problemów jest krótka. Z opinii użytkowników wynika, że psują sondy lambda, może się pojawić usterka cewek zapłonowych czy silniczka krokowego biegu jałowego, ewentualnie uszkadza się przepustnica lub dochodzi do drobnych wycieków oleju. Każdą z tych niesprawności można usunąć już za kilkadziesiąt złotych. Co więcej, prostą konstrukcję motoru powinien znać każdy mechanik.