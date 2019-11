Silnik 1.4 MPi G4FA Kia Hyundai - awarie, problemy, opinie

Prezentacja pierwszej generacji Cee`da w gamie Kii i i30 w gamie Hyundaia były dziejowymi wydarzeniami. Dlatego? Decyduje o tym nie tylko późniejszy sukces sprzedażowy modeli, ale przede wszystkim nowe podejście technologiczne. Auta zaprojektowano w Niemczech oraz wyposażono je w nową rodzinę silników Gamma. Ich produkcja została ulokowana na Węgrzech. Jednym z kluczowych członków tego klanu stał się motor 1.4 MPi o oznaczeniu G4FA. Wersja o mocy 109 koni mechanicznych została pokazana w roku 2006 i była produkowana do roku 2012. Model 100-konny zadebiutował w roku 2008.

Silnik 1.4 MPi G4FA Kia Hyundai - wersje mocy:

109 KM 6300 obr./min. 137 Nm 4200 obr./min. 2006 - 2012 r. 100 KM 5500 obr./min. 137 Nm 4200 obr./min. od 2008 r.

Silnik Kii i Hyundaia o oznaczeniu G4FA ma 1396 cm3 pojemności, 4 cylindry i 16 zaworów. Motor posiada też zmienne fazy rozrządu i wielopunktowy wtrysk, a napęd rozrządu został oparty o łańcuch. Benzyniak 1.4 MPi był montowany w całej serii hitów sprzedaży. W gamie Kii są to trzy generacje Cee`da i np. Rio. W przypadku Hyundaia benzyniak napędzał trzy wersje i30 oraz mniejszego hatchbacka i20. Skąd tak duża popularność? W końcu 100-konna konstrukcja nie oferuje wybitnych osiągów. Ma jednak inne zalety, które mocno doceniają kierowcy. Idealnym przykładem jest bezproblemowy montaż instalacji LPG.

Silnik 1.4 MPi G4FA Kia Hyundai - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km Cee`d II 100 KM 137 Nm 12,8 s. 182 km/h 7,9/6,0/4,9 i30 I 109 KM 137 Nm 11,7 s. 187 km/h 7,6/6,1/5,2

Konstrukcja silnika 1.4 MPi G4FA Kii i Hyundaia jest naprawdę prosta. A to sprawia, że jednostka podczas eksploatacji okazuje się naprawdę bezproblemowa. Potwierdzenie bezawaryjności można znaleźć na rynku wtórnym. Aż jedna trzecia używanych Cee`dów II jest napędzana wolnossącym benzyniakiem. Jakie ewentualnie awarię zdarzają się w tej jednostce napędowej? Jako pierwszy może się poddać silniczek krokowy. Jego usterki pojawiały się już przy przebiegu na poziomie 3 - 4 tysięcy kilometrów. Objawem jest falowanie obrotów, przy czym sama wymiana na ogół była załatwiana na gwarancji.

Silnik 1.4 MPi G4FA Kia Hyundai - a co z cewkami?

Przy przebiegu na poziomie 160 tysięcy kilometrów mogą się pojawić pierwsze problemy z cewkami zapłonowymi. W jaki sposób je rozpoznać? Silnik na ogół traci moc, ewentualnie jego sterownik przechodzi w tryb awaryjny. Cewki są stosunkowo tanie - cena startuje już od blisko 80 złotych. Do tego ich wymiana nie nastręcza większych problemów. Pomijając wymianę oleju raz do roku lub co 15 tysięcy kilometrów, kierowca powinien regularnie sprawdzać naciągnięcie łańcucha rozrządu. Koreańczycy zalecają aby powtarzać procedurę co 100 tysięcy kilometrów.