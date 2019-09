Pierwsze dwie generacje Kii Rio być może były tanie i być może ich eksploatacja nie oznacza dla kierowcy dużych kosztów. Mimo wszystko auta okazywały się raczej mało atrakcyjne. To zmieniło się w roku 2011 podczas prezentacji trzeciej generacji. Nadwozie auta zaprojektował Peter Schreyer. Pewnie dlatego hatchback segmentu B wygląda trochę jak… miniaturowy Cee`d drugiej generacji. Bryła auta jest całkiem nowoczesna i ładna. Tak, ma koreańskie, wielkie oczy, które dominują nad pasem przednim. To jednak jedna z niewielu wad wyglądu nadwozia tego modelu. Co ważne, tył jest zgrabny nawet w przypadku sedana.

Używane: Kia Rio III - duża kabina, kiepskiej jakości materiały

Kia Rio generacji UB do lamusa odesłała również wygląd kabiny pasażerskiej dwóch poprzedników. Kluczem do sukcesu w przypadku wnętrza stała się nowoczesna prostota. Stylistyka jest przyjemna dla oka i w zasadzie niczym nie odstaje od standardów, do których kierowców przyzwyczaili europejscy rywale. Wada tak naprawdę jest jedna i dotyczy jakości materiałów wykończeniowych. Plastiki są twarde i trzeszczące, a tapicerka… nieprzyjemna w dotyku. Niewątpliwym plusem używanego Rio III jest przestrzeń - z tyłu zasiądą wysokie osoby, a bagażnik ma pojemność od 288 do 923 litrów w hatchbacku i 400 litrów w sedanie.

Używane: Kia Rio III (2011 - 2017) - opinie i typowe usterki

Paleta silnikowa trzeciej generacji Kii Rio składała się z czterech jednostek napędowych. Ofertę otwierał 85-konny benzyniak o pojemności 1.2 litra. Jednostka z serii Kappa dysponuje zmiennymi fazami rozrządu i okazuje się naprawdę oszczędna - spalanie w mieście oscyluje w granicy 7 - 7,5 litra. Niestety zdecydowanie brakuje jej dynamiki. Sprint do pierwszej setki zajmuje aż 13,1 sekundy. Dużo lepszy wybór stanowi benzyniak o pojemności 1.4 litra i mocy 109 koni mechanicznych. Motor pochodzący z rodziny Gamma spali w mieście nieco ponad 8 litrów paliwa, ale z drugiej strony rozpędzi Rio do 100 km/h w 11,5 sekundy.

Benzyniaki są proste technologicznie. Najbardziej skomplikowanym układem są w nich zmienne fazy rozrządu. A to przekłada się na wysoką trwałość. Przy zachowaniu podstawowych wymian eksploatacyjnych, motory są w stanie pokonać 200 i 300 tysięcy kilometrów bez większych remontów. Poziom kosztów obniżają jeszcze dwa fakty. Po pierwsze benzyniaki są wyposażone w trwały łańcuch rozrządu - raczej nie ma mowy o jego rozciągnięciu. Po drugie istnieje możliwość doposażenia motorów w instalację gazową. LPG sprawia, że koszt pokonania każdych stu kilometrów staje się o połowę niższy.