Silnik 1.6 VTi PSA/BMW - awarie, problemy, opinie

Początek nowego millenium dość jasno pokazał, że technologiczny ład na rynku motoryzacyjnym zostanie przewrócony do góry nogami w XXI wieku. Aby przygotować się do nowej rzeczywistości, dwie ogromne firmy postanowiły połączyć siły. O jakich markach mowa? O francuskim koncernie PSA oraz niemieckim BMW. Firmy stworzyły jeden zespół inżynierski, który otrzymał ciekawe zadanie - miał stworzyć nową jednostkę benzynową. Efektem współpracy stał się świetnie znany silnik 1.6 THP. Razem z nim w roku 2006 zaprezentowana została jednak też wersja wolnossąca o oznaczeniu 1.6 VTi EP6.

Silnik 1.6 VTi pochodzi z rodziny Prince. Ma 1598 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów i wielopunktowy wtrysk paliwa. Blok i głowica jednostki były odlewane z aluminium, podczas gdy napędzaniem rozrządu zajmuje się łańcuch. Skutek? Benzyniak o oznaczeniu EP6 lub EP6C oferuje 120 koni mechanicznych. Moc ta jest osiągana dość wysoko - przy 6000 obr./min. Do dyspozycji kierowcy pozostaje też moment obrotowy oszacowany na 160 Nm. Dostęp do maksymalnej wartości kierowca uzyskuje przy 4250 obr./min. Benzyniak był montowany w samochodach Citroena, Peugeota i BMW. Pojawiał się głównie w segmentach B i C.

Silnik 1.6 VTi BP6 Citroen - dane techniczne producentów:

Model Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km Peugeot 207 9,6 s. 200 km/h 8,4/6,2/5,0 Citroen C4 I 10,0 s. 195 km/h 9,3/6,7/5,2 MINI One II 9,1 s. 203 km/h 7,8/5,8/4,6

Silnik 1.6 VTi BP6 Citroen - lista modeli:

Peugeot: 207, 208, 2008, 308, 3008, 508

Citroen: C4, DS3, DS4, C3, C3 Picasso

MINI: One, Cooper

Silnik 1.6 VTi BP6 Citroen - prosty czy skomplikowany?

Silnik 1.6 VTi patrząc na współczesne realia rynku motoryzacyjnego nie jest mocno skomplikowany. Nie posiada np. bezpośredniego wtrysku paliwa czy turbosprężarki. Niższy stopień zaawansowania nie oznacza jednak, że jest całkowicie wolny od wad. Jakie miewa usterki? Te mają przede wszystkim dwa podłoża. Po pierwsze zdarzają się uszkodzenia hydraulicznego napinacza łańcucha rozrządu. Po drugie psuje się wariator zmiennych faz rozrządu. I w pierwszym, i drugim przypadku objaw wystąpienia usterki jest podobny - zaraz po odpaleniu silnika pojawia się hałas.

Dźwiękowi nazywanemu przez mechaników dieslowskim rozruchem towarzyszą czasami też komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy. I objawów tych pod żadnym pozorem nie można ignorować! Bo o ile problemy z wariatorem faz rozrządu doprowadzą do spadku mocy, o tyle kwestia łańcucha jest już dużo poważniejsza. Rozciągnięty element może się zerwać lub przeskoczyć o oczko. W takim przypadku silnik 1.6 VTi BP6 zostanie poważnie uszkodzony i będzie wymagał gruntownego remontu. Ten z uwagi na koszty sięgające 4 - 5 tysięcy złotych prawdopodobnie nie będzie opłacalny.