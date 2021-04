Czy pasy z tyłu są obowiązkowe?

Pasy bezpieczeństwa są znane w samochodach od lat 50. XX wieku. I choć ich historia trwa długo, przez lata były uważane raczej za dodatek. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w Polsce został prawnie wprowadzony dopiero w roku 1983. I w tym przypadku dotyczył tylko przednich foteli oraz dróg poza terenem zabudowanym. Przepisy zostały rozszerzone o tylną kanapę i wszystkie typy dróg 8 lat później. Pasażerowie siedzący z tyłu muszą bowiem zapinać pasy w Polsce od roku 1991. I ten krótki rys historyczny tak naprawdę stanowi najlepszą odpowiedź na pytanie zawarte w materiale. Tak, pasy z tyłu są obowiązkowe!

Obowiązek zapinania pasów z tyłu. Z czego wynika?

Skąd pomysł, aby pasy bezpieczeństwa stały się obowiązkowe także z tyłu? To dość proste. Przeciążenia występujące nawet w czasie kolizji sprawiają, że do przodu przesuwają się nie tylko ciała osób siedzących na przednich fotelach. Osoby zajmujące miejsce na tylnej kanapie nadal mogą wylecieć przez przednią szybę - a to nie koniec, bo wcześniej staranują osoby znajdujące się w aucie przed nimi.

Mandat za brak pasów zapłaci pasażer i... kierowca!

No dobrze, a więc jakie kary czekają na osoby, które będą uchylać się od obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa na tylnej kanapie? Jeżeli policjant wykryje wykroczenie w czasie kontroli drogowej, wlepi mandat o wysokości 100 zł. Na tym jednak nie koniec, bo karę może otrzymać też kierowca. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa jest obwarowane grzywną wynoszącą 100 zł. Co więcej, do konta prowadzącego dopisane zostaną aż 4 punkty karne.