Pasy bezpieczeństwa w samochodzie - to obowiązek!

Pasy bezpieczeństwa zadebiutowały w... samolotach. Miało to miejsce w latach 20. XX wieku. Jednym z pionierów ich zastosowania w pojazdach osobowych stał się Ford. Niestety wprowadzenie pasów do seryjnej produkcji w roku 1955 nie spotkało się z ciepłym przyjęciem kierowców. Marka wycofała się z pomysłu. W roku 1958 powróciło do niego Volvo. I to od tego momentu pasy biodrowo-ramienne zaczęły być szeroko stosowane w samochodach. Dziś pasy są obowiązkiem - wynikającym nie tylko z potrzeby dbania o bezpieczeństwo, ale i przepisów prawa. Czy są jakieś wyjątki? Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa? Sprawdzimy to poniżej.

Kto nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa?

Kwestię wyjątków od obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym - konkretnie art. 39. Kto zatem nie musi zapinać pasów?

osoba mająca zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;

kobieta o widocznej ciąży;

osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub na wózku inwalidzkim;

dziecko poniżej 3 lat przewożone pojazdem kategorii M2 i M3 (pojazd przystosowany do przewozu ludzi i bagażu, mający mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy);

dziecko przewożone na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Kto jeszcze nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa?

Brak obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przede wszystkim wiąże się jednak z pełnienie obowiązków zawodowych. I tak pasów nie musi zapinać:

taksówkarz w trakcie przewożenia pasażera;

instruktor jazdy w czasie szkolenia lub egzaminator podczas egzaminowania;

policjant, żołnierz, funkcjonariusz ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SC-S, SW – podczas przewożenia osoby zatrzymanej;

funkcjonariusz BOR na służbie;

żołnierz Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności ochronnych;

zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej;

konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych.

Mandat za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

Ile wynosi mandat za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa? Gdy na wykroczeniu zostanie przyłapany kierowca, otrzyma 100 zł i 2 punkty karne. Pasażer otrzyma 100-złotowy mandat. A w sytuacji, w której pasów nie będzie miał zapiętych i kierowca, i pasażer, pasażer otrzyma mandat o wartości 100 zł, a kierowca 100 zł i 4 punkty karne.