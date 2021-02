Niemieckie rejestracje: wzory i oznaczenia tablic

Niemieckie tablice rejestracyjne - jakie są rodzaje?

Niemieckie tablice rejestracyjne to nie tylko standardowe oznaczenia spotykane u naszych sąsiadów - posiadające po lewej stronie tablicy literkę D i znak gwiazdek na niebieskim tle. Poza klasycznym wzorem stosowanych jest też kilka innych. Jak sprawdzić tablice rejestracyjne niemieckie pozostałych typów? Zaraz o tym opowiemy.

pojazdy zabytkowe - litera H na końcu numeru rejestracyjnego,

pojazdy elektryczne - litera E na końcu numeru rejestracyjnego,

pojazdy zwolnione z podatku drogowego - zielone znaki, białe tło,

indywidualna tablica niemiecka - napis zamiast numeru rejestracyjnego,

dyplomatyczna tablica niemiecka - cyfra 0 na początku numeru rejestracyjnego,

tablice komisowe - czerwone znaki, białe tło,

tablice tymczasowe - żółty pasek po prawej stronie,

tablice eksportowe - czerwony pasek po prawej stronie.

Tablice niemieckie - co oznaczają kolejne znaki?

Jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne? Na początku numeru pojawia się oznaczenie literowe. W ten sposób wpisywane są na niemieckie tablice rejestracyjne regiony. Litery oznaczają miasta rejestracji. Następnie pojawiają się nalepki homologacyjne zawierające m.in. herb miasta lub powiatu oraz dalszy numer identyfikacyjny przypisany do konkretnego pojazdu. Tablice niemieckie - podobnie jak polskie - mają czarne litery umieszczone na białym tle.





Tablica niemiecka - czy można na niej jeździć w Polsce?

Bardzo ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy tablice niemieckie uprawniają do jazdy po polskich drogach. Powód? Bo to zależy od rodzaju oznaczeń. Standardowe niemieckie tablice rejestracyjne bez wątpienia tak - świadectwem dopuszczenia do ruchu jest bowiem fakt stałej rejestracji u naszych zachodnich sąsiadów. Identyczne zasady obejmują prawie wszystkie tablice rejestracyjne. Niemcy zmieniają zasady dopiero w przypadku oznaczeń komisowych, tymczasowych czy wywozowych.

Jak sprawdzić niemieckie tablice rejestracyjne? Jeżeli posiadają pasek czerwony lub żółty, na jego powierzchni określona jest ich data ważności. A data ważności oznacza czas warunkowej rejestracji i tym samym czas dopuszczenia do ruchu w Europie.

Przed zakupem importowanego auta trzeba sprawić materiał, z którego wykonane są tablice rejestracyjne. Niemcy stosują standardową blachę. Pojawienie się oznaczeń tekturowych w samochodzie komisowym będzie oznaczać problem z powrotem autem na kołach np. z miasta do miasta w Polsce.

Jak sprawdzić tablice rejestracyjne niemieckie? Sprawdź tylną tablicę!

Jak czytać niemieckie tablice rejestracyjne? Kluczowe znaczenie dla osoby kupującej pojazd w Niemczech powinna mieć przede wszystkim tylna tablica. To na niej pojawia się bowiem naklejka stanowiąca potwierdzenie wykonania badania technicznego. Wlepka określa m.in. datę ważności przeglądu. Tym samym kupujący powinien dokładnie sprawdzić jaką datę wskazuje tablica. Niemcy bez ważnego badania nie pozwalają np. na zakup tymczasowych rejestracji.

Rejestracja Niemcy - różne miasta, różna ilość znaków

Opisywaliśmy już sposób, w jaki wpisywane są na niemieckie tablice rejestracyjne regiony. Nie powiedzieliśmy jednak, że ilość liter określających np. powiat zależy od jego wielkości. I tak średniej wielkości miasta i powiaty mają skróty dwuliterowe. Małe określane są dwoma znakami.