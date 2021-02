Rejestracja auta z Niemiec. Co z akcyzą i recyklingiem?

Jak zarejestrować auto z Niemiec? Na początek akcyza!

Aby rejestracja samochodu z Niemiec przebiegła bezproblemowo, importer w pierwszej kolejności musi opłacić akcyzę. Na złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) ma 30 dni od momentu przekroczenia granicy. Tą można dostarczyć do urzędu celnego osobiście, pocztą lub elektronicznie przez Platoformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec to m.in. potwierdzenie opłacenia akcyzy. Opłata podatku to obowiązek importera. Importera czyli osoby, która samodzielnie nabyła auto za granicą lub handlarza, który kupił je w celu odsprzedaży w Polsce.





Rejestracja samochodu z Niemiec, czyli ile wynosi akcyza?

Przerejestrowanie samochodu z Niemiec wymaga opłacenia akcyzy. Ile ona jednak wynosi? To zależy od wartości pojazdu i pojemności jego silnika. Pojazdy o motorach o pojemności do 2000 cm3 mają akcyzę o wartości 3,1 proc. wartości. Przy pojemności większej niż 2000 cm3 wysokość daniny rośnie do 18,6 proc.

Aby wiedzieć ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec - a konkretnie ile wyniesie akcyza, nie należy sugerować się wartością wpisaną na umowie. Od roku 2008 urzędy celne w celu wyceny pojazdu stosują roczniki z wycenami ogólnymi.

Obniżenie wartości pojazdu na potrzebę wyceny akcyzy jest możliwe np. po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy.

Koszt rejestracji auta z Niemiec - co z opłatą recyklingową?

Czy koszt rejestracji auta z Niemiec to też opłata recyklingowa? Na szczęście nie. Ta została zniesiona w 2016 roku w przypadku pojazdów sprowadzony z zagranicy. A jej brak stanowi znaczącą ulgę dla rejestrującego. Szczególnie że za jej sprawą odpowiedź na pytanie: "Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec?" musiałaby poszerzyć się o kolejne 500 złotych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec

Aby urzędnik mógł zalegalizować eksploatację sprowadzonego pojazdu w Polsce, kupujący musi przedstawić dokumenty do rejestracji auta z Niemiec. O czym konkretnie mowa? Poniżej podajemy pełną listę.

wniosek o rejestrację,

umowa zakupu lub faktura,

dowód rejestracyjny pojazdu,

karta pojazdu,

zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym,

dowód opłacenia akcyzy,

potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, z którego pochodzi,

niemieckie tablice rejestracyjne np. wyjazdowe lub oświadczenie o braku tablic.

Jak zarejestrować auto z Niemiec? Konieczna jest wizyta w urzędzie, przedstawienie oryginałów dokumentów oraz wniesienie opłaty. Urzędnik wydaje tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe. Po 30 dniach miękki dowód jest zamieniany na twardy dowód rejestracyjny.

Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec?

Standardowy koszt rejestracji auta z Niemiec to 256 złotych. To kwota, którą kupujący musi zapłacić w wydziale komunikacji. Suma oczywiście może wzrosnąć. Głównie jednak w przypadku, w którym zamiast standardowych tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu zdecyduje się na indywidualne. Te kosztują nie 80, a 1000 złotych. Ile kosztuje rejestracja auta z Niemiec w sumie? Do 256 złotych należy doliczyć cenę tłumaczenia dokumentów, wartość podatku akcyzowego oraz kwotę zapłaconą za polisę OC.

Przerejestrowanie samochodu z Niemiec kupionego w kraju często jest formalnością. Handlarze przygotowują bowiem auto do sprzedaży i wręczają kupującemu pełną dokumentację, którą ten musi jedynie przedłożyć w urzędzie rejestrującym.

Rejestracja samochodu z Niemiec. Tak, termin to 30 dni!

Rejestracja samochodu z Niemiec wymaga pamiętania o dokumentach, ale i... czasie! Według obowiązujących obecnie przepisów nabywca musi dostarczyć dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec w ciągu 30 dni do wydziału komunikacji. Przekroczenie tego terminu sprawia, że koszt rejestracji auta z Niemiec może znaczącą wzrosnąć. Kupujący naraża się bowiem na karę wynoszącą od 200 do 1000 złotych - ta jest wlepiana przez starostę należnego miejscu zamieszkania i rejestracji.

Dokumenty do rejestracji auta z Niemiec wraz z wnioskiem można przesłać m.in. na skrzynkę podawczą danego urzędu za pośrednictwem profilu zaufanego.