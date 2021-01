Małe tablice rejestracyjne. Czy można mieć trzy?

Małe tablice rejestracyjne może zamówić każdy kierowca, który posiada auto z miejscem przeznaczonym konstrukcyjnie do montażu oznaczeń z krótszymi numerami rejestracyjnymi. Dotyczy to przede wszystkim pojazdów sprowadzonych ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, a nowy rozmiar "blach" pojawił się w polskim porządku prawnym 1 lipca 2018 roku. Jak zatem legislacyjna nowość ma się do pojęcia znanego od 1 stycznia 2016 roku - tj. dodatkowej tablicy rejestracyjnej? Tak naprawdę z punktu widzenia urzędu rozmiar tablicy nie powinien mieć większego znaczenia. W efekcie małe tablice rejestracyjne również powinny zostać wydane w ilości wynoszącej 3.

Tablice rejestracyjne: po co trzecie oznaczenie kierowcy?

Kierowcy, którzy chcieli zamontować w pojeździe uchwyt na rowery na haku, mieli do 1 stycznia 2016 roku poważny problem. Bagażnik taki zasłaniał zazwyczaj tablicę rejestracyjną. A to oznaczało, że nie dało się z nim legalnie jeździć po polskich drogach. Powód? Tylnej tablicy nie można demontować i przekładać, a trzeciej do 2016 roku nie dało się wyrobić zgodnie z prawem. Zmiana przepisów usystematyzowała tą kwestię. Po wyrobieniu dodatkowej tablicy rejestracyjnej kierowca może legalnie montować bagażnik rowerowy na haku.





Małe tablice rejestracyjne: jak zdobyć dodatkową tablicę?

Bez względu na fakt czy kierowca chce wyrobić dodatkowe oznaczenie dla standardowych, czy małych tablic rejestracyjnych, sposób załatwienia sprawy wygląda tak samo. Właściciel samochodu musi złożyć wniosek, zapłacić w sumie 53 złote oraz przedstawić dowód rejestracyjny i dowód osobisty.

Dodatkowe tablice rejestracyjne: ile trzeba czekać?

Czas potrzebny na realizację dodatkowej tablicy rejestracyjnej to 2 dni. Termin jest jednak liczony od momentu przekazania zamówienia producentowi tablic. A kiedy zamówienia są przekazywane? W przypadku wniosków złożonych do godz. 12:00 jeszcze tego samego dnia. Gdy pismo wpłynie po 12:00, zamówienie trafi do producenta następnego dnia - wtedy realizacja trwa 3 dni.

Trzecie tablice rejestracyjne: ile kosztuje wyrobienie?