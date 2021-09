Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? Gdy kupiłeś auto używane - nie!

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? W sytuacji, w której kierowca kupi samochód używany, niestety nie. Warto o tym pamiętać.

Czy ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie? Nie zawsze

Co miesiąc w polskich serwisach aukcyjnych pojawia się ćwierć miliona nowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży samochodu z drugiej ręki. A to oznacza, że auta używane cieszą się niesłabnącą popularnością nad Wisłą. I choć nabycie nowego pojazdu bez wątpienia może stanowić dla kierowcy dobrą informację, powinien on pamiętać o wszystkich formalnościach z tym związanych. I pisząc wszystkich mamy na myśli nie tylko przerejestrowanie. Warto pamiętać o tym, że po zakupie używanego auta ubezpieczenie OC zawarte przez poprzedniego właściciela nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok.

Po zakupie auta używanego OC warto sprawdzić!

Na przedłużeniu polisy nie kończą się jednak problemy kupującego. Bo zawsze może się też okazać, że bez uzgodnienia tego z nabywcą sprzedający wycofał poprzednią polisę OC, ewentualnie nie przedłużył jej w porę. Jak sprawdzić czy samochód używany ma obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne? Na kilka sposobów.

"Wystarczy w wyszukiwarce na stronie www.ufg.pl lub na smartfonie w aplikacji „Na Wypadek” wpisać w odpowiednie pola numer rejestracyjny interesującego nas pojazdu (lub numer VIN), a uzyskamy informację o tym, czy polisa jest ważna i jaki zakład ubezpieczeń ją wystawił" - powiedział PAP rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber.

Brak OC oznacza karę. A kara to 5600 zł!

Bardzo ważne jest to, że nawet jeżeli nowy właściciel przepisze starą polisę na siebie - zmieni wyłącznie dane właściciela - ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać tylko do końca okresu widniejącego na polisie. Nie zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. To mechanizm, który ma chronić kierowców przed podwójnym opolisowaniem. Z drugiej strony to też mechanizm, który może sprawić, że kierujący przeoczy moment wykupienia ubezpieczenia. A to może oznaczać karę przyznaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i opiewającą w roku 2021 na 5600 zł.

OC krótkoterminowe też... się nie przedłuża automatycznie

Może się okazać, że samochód używany pochodził z importu. Zamiast standardowej polisy OC ma zatem wykupione ubezpieczenie krótkoterminowe. Co ważne, taka polisa również nie przedłuża się automatycznie. Wygasa z końcem okresu, na który została zawarta - choć najczęściej to 30 dni, są też krótkoterminowe OC o dłuższym czasie obowiązywania.

Źródło: Materiały PAP