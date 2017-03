Volkswagen Tiguan I - opinie i typowe usterki

Tiguan nie miał łatwego startu. Wszedł na rynek jako jedno z ostatnich aut w segmencie, a do tego był krytykowany za stylistyczną zachowawczość. To jednak nie odciągnęło kierowców od salonów Volkswagena. Model sprzedał się w ilości 2,8 miliona egzemplarzy. To bez wątpienia najlepsza gwarancja sukcesu. Czy jednak opowieść o udanym zakupie to też historia właścicieli używanego SUV-a z Wolfsburga? Dzisiaj to sprawdzimy.

Volkswagen potrafił dynamicznie reagować na rynkowe trendy, jednak wyłącznie w latach siedemdziesiątych. Po stworzeniu największych hitów sprzedaży, czyli wprowadzeniu na rynek Passata, Golfa i Polo, producent z Wolfsburga stał się mocno zachowawczy. Skutek? Leniwie i z dużym opóźnieniem reagował na tworzące się pod koniec XX wieku nisze. Niemcy jako jedni z ostatnich wprowadzili na rynek kompaktowego minivana. Ta sama historia dotyczy małego SUV-a. Tiguan pojawił się w salonach w roku 2007. Dla porównania 13 lat wcześniej światło dzienne ujrzała pierwsza generacja Toyoty RAV4.

Używane: Volkswagen Tiguan I (2007 - 2015) Autor: Volkswagen

Niemcy musieli dobrze przygotować akcję promocyjną. Ważnym jej elementem był wybór nazwy, który został powierzony… czytelnikom Auto Bilda. Aż 36 procent z nich opowiedziało się za Tiguanem - imieniem, które stanowiło synonim połączenia siły tygrysa i zwinności jaszczurki leguany. Akcja promocyjna chwyciła. Niestety stylizacja auta nieco mniej. Kształty małego SUV-a nie świadczą o najwyższej formie stylistycznej Volkswagena. Auto prezentuje się przyzwoicie, ale przy bliższym przyjrzeniu przypomina nieco rozciągniętego Golfa Plusa.

Używane: Volkswagen Tiguan I (2007 - 2015) - inspirowany… Golfem Plusem

Z Golfa Plusa Volkswagen zapożyczył jednak nie tylko elementy stylistyki, ale też deskę rozdzielczą. Konsola w górnej części jest wybrzuszona, a całość została okraszona okrągłymi wylotami nawiewów oraz w większości modeli czarną kolorystyką. Zalety? Ilość przestrzeni w kabinie jest wystarczająca, nie brakuje praktycznych schowków, fotele okazują się wygodne, a materiały dobrze spasowane i trwałe. Bagażnik Volkswagena Tiguana ma pojemność 470 litrów. Po rozłożeniu tylnych foteli przestrzeń rośnie do 1510 litrów.

Używane: Volkswagen Tiguan I (2007 - 2015) Autor: Volkswagen

Niemiecki SUV jest wąski i wysoki oraz ma duży prześwit. A to w teorii nie wróży dobrego zachowania na drodze. Oczywiście tylko w teorii, bowiem dla inżynierów Volkswagena nie ma rzeczy niemożliwych. Tiguan nie buja się w zakrętach i zachowuje się statecznie podczas wykonywania nagłych manewrów. Momentami - a właściwie podczas jazdy po większych nierównościach - można wręcz odnieść wrażenie, że jest za sztywny. Twórcy z Wolfsburga osiągnęli taki efekt za sprawą odpowiednio zestrojonych kolumn McPhersona na przedniej i wielowahaczy na tylnej osi.

Modele bazowe Tiguana korzystają z napędu przedniej osi. Za dopłatą dostępny był również układ AWD o nazwie 4Motion oparty konstrukcyjnie o system Haldex. Co prawda, napęd tylnej osi jest dołączany bardzo szybko, jednak poprawa trakcji zdecydowanie nie sprawdzi się w off-radzie, a bardziej na ośnieżonej drodze leśnej.

Używany Volkswagen Tiguan pierwszej generacji w 50-procentach przypadków jest napędzany 140-konnym dieslem o pojemności 2 litrów. Motor rozpędza SUV-a do pierwszej setki w nieco ponad 10 sekund. Spalanie w cyklu miejskim wynosi 7,6 litra oleju napędowego. Poza miastem może spać nawet o ponad 2 litry. Bez większych trudności kupujący znajdzie również model napędzany 110-konną wersją silnika 2,0 TDI. Bardzo dynamiczne i całkiem oszczędne modele o mocy 170 i 177 koni mechanicznych są prawdziwą rzadkością.

Używane: Volkswagen Tiguan I (2007 - 2015) Autor: Volkswagen

Używane: Volkswagen Tiguan I (2007 - 2015) - opinie użytkowników

2-litrowy diesel pod maską Volkswagena - czy to nie brzmi podejrzanie? Na szczęście w Tiguanie już nie. Mowa bowiem o zmodernizowanej wersji jednostki, w której zastosowano wtrysk common rail. Zmiana usunęła problemy z pękającymi głowicami i zacierającymi się turbosprężarkami. Pozostało tak właściwie tylko jedno zmartwienie, a mianowicie suchy filtr cząstek stałych. DPF eksploatowany w mieście dosyć szybko zapcha się, a nowy osadnik kosztuje około 2700 złotych. Filtr był standardowo montowany wyłącznie w najmocniejszym wariancie. Warto zatem poszukać modelu ze słabszym motorem, ale i bez eko-dodatku.