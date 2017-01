Druga dekada XXI wieku przyniosła w gamie Peugeota mocną zmianę. Model 407 musiał ustąpić miejsca nowej propozycji - 508-ce. Zmodernizowane nazewnictwo miało zapowiadać odmienioną jakość oraz zawiesić pojazd pół oczka nad segmentem D. I zabieg być może okazałby się udany, gdyby nie do końca przemyślana stylizacja. Peugeot 407 urzekał ostrymi liniami, wyrazistym przodem i sportowym charakterem. W przypadku 508 francuscy projektanci postawili na stonowanie.

Bok z mocnym przetłoczeniem i tył charakterystyczny dla współczesnych Peugeotów wyglądają naprawdę dobrze. Największe wątpliwości budzi przód. Specyficzna koncepcja z reflektorami stanowiącymi wykończenie linii bocznej oraz wciśniętymi na siłę w maskę nie przypadły do gustu każdemu. Dyskusyjna uroda nie zadecydowała na szczęście o porażce auta. Sedan funkcjonuje w salonach od roku 2010, a kombi od roku 2011. W tym czasie Peugeot 508 sprzedaje się w ilości oscylującej w okolicy 120 tysięcy sztuk rocznie.

Używane: Peugeot 508 (od 2010) – co się psuje? Autor: Peugeot

Używane: Peugeot 508 (od 2010) - wnętrze

Konsola centralna w Peugeocie 508 jest niezwykle prosta - chciałoby się powiedzieć, że zbyt prosta jak na segment D. To tak naprawdę zestaw pokręteł i przycisków otoczonych obłym i pozbawionym polotu plastikiem. W zamian Francuzi uporządkowali umieszczone na niej elementy i zastosowali wszelkie znane im zasady ergonomii. Na plus w porównaniu z 407-ką zapisać należy jakość materiałów wykończeniowych. Plastiki w zdecydowanej większości są miękkie, dzięki czemu mogą dzielnie znosić trudy eksploatacji.

Kabina pasażerska w Peugeocie 508 jest wystarczająco przestronna. W aucie bez najmniejszych problemów zmieszczą się cztery dorosłe osoby. Do dyspozycji podróżujących się też schowki o łącznej pojemności 48 litrów oraz bagażnik, który w sedanie proponuje 473 litry. W kombi przestrzeń załadunkowa ma wartość od 518 do 1598 litrów, a modelu RXH Hybrid4 maleje do 423 litrów. Wnętrze 508-ki jest przemyślane, ale też nie pozbawione wad. Największa dotyczy klapy bagażnika w wersji sedan. Jako że inżynierowie nie pomyśleli o rynnie odprowadzającej, w deszczową pogodę po jej otwarciu do kufra leje się woda zebrana na karoserii.

Używane: Peugeot 508 (od 2010) - mistrz popularności to 2,0 HDi

W czterech na pięć przypadków Peugeot 508 opuszczał salon sprzedaży z napędem wysokoprężnym. Dzisiaj największą popularnością na rynku wtórnym cieszy się jednostka HDi o pojemności dwóch litrów. Motor występuje w dwóch wariantach - dysponującym stadem 140 oraz 163 koni mechanicznych. Wyższa moc w połączeniu z momentem obrotowym o wartości 340 Nm daje przyspieszenie do pierwszej setki w 8,6 sekundy - przeszło o sekundę szybciej niż w słabszym modelu. Jednocześnie winduje wyniki spalania w cyklu mieszanym do 4,9 litra oleju napędowego.

