Rozejrzyjmy się dookoła. Obok mijającego nas potoku podobnie wyglądających przechodniów przejeżdża masa szaro-czarnych pojazdów, spośród których trudno wyłuskać jakiś interesujący pojazd.

Kierowcy, którzy szczególnie cenią sobie wizerunek i nie chcą jeździć samochodem wyglądającym tak samo, jak większość dostępnych na rynku pojazdów mają ograniczony wybór. Pomiędzy Fiatem 500, Mini, modelami DS i Volkswagenem Beetle jest jeszcze sporo przestrzeni do zagospodarowania. Bo klientów, którzy wybierają pojazd taki, jakiego potrzebują, a nie możliwie najpraktyczniejszy w dostępnym budżecie, jest coraz więcej.

Wiedzą o tym szefowie Opla, którzy tak skonstruowali ofertę na model Adam, by każdy nabywca miał niespotykane możliwości personalizacji wyglądu pojazdu. Jakby tego było mało, stosunkowo niedawno ofertę Adama rozszerzyły wersje sportowa – Adam S oraz ze zwiększonym o 1,5 cm prześwitem – Adam Rocks. Ta ostatnia jest bohaterem dzisiejszej recenzji.

Test Opel Adam Rocks 1.0/115 KM

Opel Adam Rocks 1.0/115 KM - recenzja

Dziarsko wyglądające osłony zderzaków i nadkoli oraz wyższe niż w przypadku pozostałych odmian Adama zawieszenie to zmiany, które należy rozpatrywać głównie pod względem atrakcyjności wizualnej nadwozia małego Opla. Owszem, prześwit jest większy niż w „zwykłym” Adamie, ale wciąż na tyle niewielki, że nie czyni z opisywanego pojazdu pogromcy wysokich krawężników, czy gruntowych dróg.

Za to zamawiający Adama Rocks może wybierać spośród wielu opcji wyboru felg ze stopów lekkich, barw nadwozia, barw dachu, atrapy chłodnicy, czy lusterek zewnętrznych.

Duża możliwość personalizacji dotyczy także wyglądu przedziału pasażerskiego. Nabywcy mogą wybierać spośród różnych wariantów wykończenia wnętrza, a nawet wzoru podsufitki.

Nas, w Adamie Rocks, najbardziej ujęła dość sportowa pozycja za kierownicą. Siedzisko wygodnego fotela kierowcy jest osadzone dość nisko, zatem zasiadając na miejscu kierowcy nogi mamy bardziej niż zazwyczaj wyciągnięte do przodu.

Cieszą przestronność przedniej części kabiny i jakość wykończenia. Przyjemny dla oka design kokpitu nie ograniczył ergonomii. Szkoda tylko, że producent nie zdecydował się wyposażyć Opla w podłokietnik dla pasażerów przedniego rzędu. Podczas dłużej podróży brakuje wygodnego podparcia dla łokcia.

Widoczny na zdjęciach kolorowy ekran dotykowy o przekątnej siedmiu cali to wyświetlacz systemu multimedialnego R 4.0, który wymaga dopłaty 1500 zł.

Test Opel Adam Rocks 1.0/115 KM

Oceniając przedział pasażerski Adama, nie można oprzeć się wrażeniu, że jest to pojazd zaprojektowany dla dwóch osób. O ile w przedniej części siedzi się bardzo wygodnie, o tyle wsiadanie na tylną kanapę i siedzenie tam nie należy do przyjemnych czynności.

Osobom o wzroście około 180 cm będzie brakowało miejsca nad głową i na nogi.

Niewielki jest także bagażnik. Wykorzystanie przestrzeni bagażowej o deklarowanej przez producenta objętości 170 l utrudniają jej stosunkowo wąski kształt, oraz wysoki próg załadunku. Co więcej, półka zakrywająca przestrzeń bagażową nie jest połączona z pokrywą bagażnika sznurkami zatem należy ją uchylać ręcznie i pamiętać, by po załadowaniu bagażnika z powrotem opuścić. Nie jest to wygodne rozwiązanie.

Test Opel Adam Rocks 1.0/115 KM

Opel Adam Rocks 1.0/115 KM - napęd/układ jezdny

Pod maską recenzowanego Adama Rocks pracuje trzycylindrowa, turbodoładowana jednostka napędowa o pojemności 1 l, która rozwija moc maksymalną 115 KM w zakresie od 5000 do 6000 obr./min oraz maksymalny moment obrotowy 170 Nm dostępny w zakresie od 1800 do 4500 obr./min.

Według danych producenta 115 konny Adam Rocks przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 s i może pojechać z maksymalną prędkością 196 km/h.

Test Opel Adam Rocks 1.0/115 KM

W praktyce trzycylindrowa jednostka napędowa okazuje się bardzo sprawnym źródłem napędu dla opisywanego pojazdu. Auto ochoczo wyrywa do przodu już poniżej 2 tys. obr./min.i żwawo nabiera prędkości, tracąc wigor dopiero, gdy podejmujemy próbę przyspieszenia od około 120 km/h. Niemniej, dzięki zastosowaniu sześciobiegowej manualnej przekładni jazda z maksymalną dozwoloną prędkością po autostradzie przebiega w komfortowych warunkach i nie stanowi dla Adama wyzwania.

W codziennym ruchu miejskim trzeba dość często sięgać do dźwigni zmiany biegów, ale czynność tę uprzyjemnia precyzyjne działanie lewarka.

