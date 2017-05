Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

Wielu kierowcom wydaje się zapewne, że znak B-36 „ Zakaz zatrzymywania się” nie może kryć żadnych tajemnic. W praktyce jednak okazuje się, że bardzo często wiedza o tym znaku wśród zmotoryzowanych jest niepełna, a to niekiedy skutkuje mandatami.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych § 28: pkt. 3.:

Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie.

Z kolei przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 49 ust. 1 pkt. 7) dopuszczają zatrzymanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni na obszarze zabudowanym na drogach jednokierunkowych lub jezdniach dwukierunkowych o małym ruchu.

Zdarza się zatem, że kierowcy zatrzymują samochód po lewej stronie jezdni, tak jak na fot.1:

Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

Takie zatrzymanie samochodu narusza w sposób oczywisty zakaz wyrażony znakiem B-36. Kierowca nie może się tłumaczyć tym, że parkując po lewej stronie jezdni nie widział tarczy znaku zakazu. Powinien podejść i sprawdzić czy znak nie zabrania zatrzymywania pojazdu.

Z tego samego, cytowanego wyżej przepisu rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych wynika, że zakaz zatrzymywania dotyczy nie tylko jezdni, ale całej strony drogi, a więc także chodnika lub pobocza. Oznacza to, że jeśli kierujący napotka znak „zakaz zatrzymywania się”, to po jego minięciu nie wolno mu zatrzymać się nie tylko na jezdni, ale także na chodniku:

Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to pod znakiem B-36 umieszczona jest tabliczka z napisem „Nie dotyczy chodnika”. Wówczas zatrzymanie pojazdu na chodniku jest dozwolone, ale pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawiona dla ruchu pieszych wynosi co najmniej 1,5 metra:

Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

I jeszcze jedna kwestia. W Internecie można napotkać fotografie takiej sytuacji, jaką prezentujemy na fotografii 5:

Zakaz zatrzymywania się - zasady stosowania się do znaku

Niedouczeni kierowcy piszą, że te znaki są sprzeczne ze sobą i kwalifikują to jako drogowym absurd. W rzeczywistości żadnej sprzeczności tu nie ma. Wystarczy po raz kolejny sięgnąć do cytowanego już przepisu z rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych: Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36 dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. No właśnie, w sytuacji przedstawionej na fot. 5 znak „ Zakaz zatrzymywania się” zabrania zatrzymywania pojazdu na jezdni i na chodniku, ale nie dotyczy to miejsc wyznaczonych do parkowania zgodnie ze wskazaniami znaku „Parking” wraz z tabliczką umieszczona pod nim, wskazującą sposób parkowania.