Na co zwrócić uwagę przy zakupie opon letnich

Kiedy wymieniać stare opony na nowe?

Wzrost średniodobowej temperatury powyżej 7° Celsjusza to znak, że nadszedł czas na zmianę opon z zimowych na letnie. Przy czym, żeby nie być zaskoczonym nagłym powrotem zimowej aury warto poczekać, aż taka temperatura zagości u nas na dobre.

Jeżeli zyskamy pewność, że nie nawiedzi nas śnieżyca warto sięgnąć po opony letnie i (w przypadku używanych) sprawdzić, czy nadają się do użycia. Według obowiązujących w Polsce przepisów minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 milimetra. Jednocześnie producenci opon rekomendują, żeby ten wskaźnik zużycia nie był niższy niż 4 mm, gdyż przekłada się to bezpośrednio m.in. na drogę hamowania pojazdu, szczególnie na mokrej nawierzchni.

Czy wymieniać tylko jedną oponę, czy cały komplet?

W sytuacji, gdy stwierdzimy, że przynajmniej jedna z naszych opon ma zbyt niską głębokość bieżnika, nie należy ryzykować i próbować „przeczekać” jeszcze jednego sezonu.

„Tak jak żaden pilot nie wystartuje z jednym niesprawnym silnikiem, mimo że trzy pozostałe są w doskonałym stanie, tak kierowcy nie powinni wyjeżdżać na ulicę choćby na jednej zużytej oponie. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie nie tylko dla nich, ale również dla innych użytkowników ruchu. W tego rodzaju sytuacji kierowca powinien niezwłocznie rozpocząć poszukiwania nowego kompletu ogumienia.” – mówi Tomasz Drzewiecki, dyrektor ds. rozwoju sieci detalicznej Premio Opony-Autoserwis na Czechy, Słowację, Polskę, Węgry i Ukrainę.

Mimo że polskie prawo dopuszcza w wybranych sytuacjach możliwość zamontowania w pojeździe na różnych osiach dwóch różnych modeli ogumienia, to producenci opon zdecydowanie rekomendują jednoczesny zakup pełnego kompletu składającego się z czterech identycznych opon. Ma to wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i prowadzenie, ale może przekładać się również na stan naszego pojazdu. Przykładowo zbyt duże różnice w głębokości bieżnika mogą powodować nadmierną eksploatację niektórych elementów układu napędowego.

Wybór opon pod kątem stylu jazdy

Wybrany przez nas model samochodu jest bardzo często wypadkową posiadanego budżetu oraz indywidualnych potrzeb. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku doboru letniego ogumienia. Oczywiście, każda opona musi być wyselekcjonowana pod kątem rozmiaru dostosowanych do posiadanego przez nas auta. Jednak warto pamiętać, że bardzo często producenci ogumienia mają w swoim portfolio opony kilku marek dedykowanych różnym wymaganiom klientów. Na przykład w skład Grupy Goodyear wchodzą produkty takich marek jak Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava lub Dębica. Umożliwia to dobranie odpowiednich opon do naszych wymagań, zarówno technicznych, jak i finansowych.

Ubezpieczenie na opony

Przed wymianą opon na nowe, warto porównać oferty serwisów naprawczych, które prześcigają się w konstrukcji promocji, najbardziej odpowiadających potrzebom klienta. Wśród znanych już „gratisów”, takich jak darmowy transport opon do domu lub ich wymiana, pojawiają się coraz nowsze i coraz bardziej dostosowane do specyfiki produktu oferty. Przykładem może być akcja zorganizowana wspólnie przez sieć Premio oraz firmę AXA Assistance, w której można kupić opony z ubezpieczeniem. Jest ono dołączane automatycznie przy zakupie wybranych opon, a otrzymany w salonie certyfikat wraz z kompletem naklejek na felgi, potwierdzają jego otrzymanie. Usługi, znajdujące się w ofercie ubezpieczenia to przede wszystkim organizacja i pokrycie kosztów pomocy, która obejmuje zmianę koła na drodze, holowanie pojazdu do serwisu i naprawę szkody, co może okazać się zbawienne np. podczas dłuższych, rodzinnych wypraw.

