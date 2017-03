Prognoza dla stawek czynszu za wynajem powierzchni magazynowych w 2017 r.

Okres największych spadków czynszów za powierzchnie magazynowe już za nami. Według najnowszego raportu AXI IMMO analizującego rynek powierzchni magazynowych w Polsce, stawki transakcyjne na najniższym poziomie osiągalne są jedynie w przypadku dużych kontraktów powyżej 10 – 15 tys. mkw.

Zobacz też: Czynniki, które ukształtują rynek nieruchomości logistycznych w 2017 r.

reklama reklama

W minionym roku najbardziej atrakcyjne stawki efektywne możliwe były do uzyskania w okolicach Warszawy (1,90– 2,40 euro/mkw.) i w wybranych lokalizacjach na Górnym Śląsku i w Poznaniu. W regionach tych oferowane były najtańsze powierzchnie magazynowe ze względu na liczne projekty w budowie i dużą konkurencję pomiędzy deweloperami. Wyższe stawki za wynajęcie magazynu proponowano w Łodzi oraz subregionie Bielsko-Białej – na poziomie od 2,50 do 3,20 euro/mkw. Również Kraków należy do lokalizacji, gdzie średnie stawki czynszów utrzymują się na wysokim poziomie powyżej 3,0 euro/mkw. Niska dostępność gruntów w porównaniu z innymi regionami oraz konkurencja ze strony innych sektorów nieruchomości komercyjnych wpływa na politykę cenową na rynku najmu.

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO zwraca uwagę na uzależnienie możliwości negocjacji stawek czynszów od typu właściciela obiektu oraz konkretnego etapu projektu, w której znajduje się dana nieruchomość magazynowa. W przypadku istniejących obiektów zarządzanych w ramach funduszy inwestycyjnych negocjacje stawek poniżej średnich rynkowych są ograniczone. Inaczej jest w przypadku nowych obiektów, gdzie deweloper chce mieć umowę pre-let na rozpoczęcie nowego budynku lub zamyka projekt i pozostaje mu ostatni wolny moduł – wtedy najemcy mogą z reguły liczyć na większy zakres wakacji czynszowych i zachęt finansowych.

W 2017 można spodziewać się utrzymania stawek na stabilnym poziomie. W budowie znajduje się ponad 1,3 mln mkw. powierzchni magazynowej, co powinno skutecznie ograniczać presję na wzrost stawek czynszów efektywnych.

Źródło: AXI IMMO