Krajowy rynek ubezpieczeń jest dość zróżnicowany. Oprócz polskich spółek akcyjnych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (również zarejestrowanych w Polsce), polisy sprzedają też oddziały zagranicznych ubezpieczycieli. Liczba takich podmiotów wyraźnie wzrosła po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Działalność ubezpieczycieli z terenu UE, niewątpliwie wzbogaca rynek i zwiększa konkurencję. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że pozew dotyczący ubezpieczenia sprzedawanego przez oddział firmy z UE, nie może zostać skierowany do przedstawicielstwa działającego w Polsce. Taka sytuacja nieco komplikuje dochodzenie roszczeń. Na szczęście, pozew przeciwko zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, można złożyć w polskim sądzie.

Zobacz też: Zmiany dotyczące OC w 2017 r.

reklama reklama

Tylko ubezpieczyciele spoza Wspólnoty tworzą główne oddziały

Pewne komplikacje dotyczące pozywania ubezpieczycieli zza granicy, są następstwem specyficznej konstrukcji krajowych przepisów. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r. (podobnie jak wcześniejsza ustawa o działalności ubezpieczeniowej) wskazuje, że tylko ubezpieczyciele spoza Unii Europejskiej, mogą w naszym kraju utworzyć tzw. oddział główny. Zgodnie z przepisami, taki oddział posiada zdolność sądową (tzn. może występować przed polskim sądem jako strona). W związku z powyższym, oddział główny reprezentuje macierzystą firmę spoza UE podczas sporów dotyczących polskich klientów. „Utworzenie oddziału głównego, wymaga jednak wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego” – informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Firmy ubezpieczeniowe spoza UE, mogą utworzyć w Polsce oddział główny. Taki oddział reprezentuje zagranicznego ubezpieczyciela w sporach sądowych z Polakami.

Krajowe przepisy w zupełnie inny sposób traktują ubezpieczycieli zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Te unijne firmy po złożeniu zawiadomienia do KNF-u (tzw. notyfikacji), mogą sprzedawać polisy w Polsce. Podstawą działalności wspomnianych ubezpieczycieli, jest zezwolenie wydane przez odpowiedni organ nadzoru z innego kraju UE. Co ważne, oddziały tworzone przez unijnych ubezpieczycieli w Polsce, nie mają zdolności sądowej. To oznacza, że pozew dotyczący roszczeń z ubezpieczenia, trzeba kierować do zagranicznej centrali ubezpieczyciela. Krajowe sądy do niedawna akceptowały również pozwy skierowane do polskich oddziałów unijnych ubezpieczycieli. Ta prokonsumencka praktyka była jednak niezgodna z przepisami, a jej stosowanie zakończyło się po kilku jednoznacznych wyrokach sądów (zobacz na przykład wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 15 kwietnia 2014 roku - sygn. akt XIII Ga 594/13).