Powiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu – wzór

Ubezpieczający jest zobowiązany do powiadomienia ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu. Prawo o ruchu drogowym stanowi, że wyrejestrowanie pojazdu skutkuje rozwiązaniem umowy z ubezpieczycielem co oznacza prawo do uzyskania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Jak powinno wyglądać takie powiadomienie?