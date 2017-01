Fiat Abonament - przykładowe wyceny

Skoro w abonamencie są już dostępne usługi telefoniczne, Internet i telewizja kablowa, to, dlaczego nie korzystamy z podobnego rozwiązania w przypadku samochodu? Wprawdzie na rynku flotowym funkcjonuje tzw. wynajem długoterminowy aut, jednak jest on skierowany wyłącznie do podmiotów gospodarczych, pozostając poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego.

Fiat ze swoją przełomową ofertą wychodzi zarówno do osób prywatnych, jak małych i średnich firm. „Fiat Abonament” oznacza:

reklama reklama

Brak początkowej wpłaty własnej na start,

0 złotych kosztów ubezpieczenia OC/AC/NNW,

0 złotych kosztów przeglądów i obsługi serwisowej,

0 złotych kosztów zakupu i sezonowej wymiany opon zimowych,

0 złotych utraty wartości i brak problemów z dalszą odsprzedażą używanego samochodu.

Więcej informacji na temat marki Fiat znajdziesz tutaj

Produkty typu abonament dedykowane są szczególnie Klientom detalicznym. Dostrzegamy w tym segmencie rynku ogromny potencjał. Widzimy, że osoby, które żyją w intensywnym tempie poszukują nowoczesnych rozwiązań gwarantujących swobodę użytkowania auta. Dlatego założenia rozwoju skierowanej do nich oferty są jednym z ważniejszych punktów naszej nowej strategii biznesowej – mówi Witold Potocki, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy Masterlease.

Jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku leasingu w Polsce, która posiada tego typu produkty i intensywnie pracuje nad rozbudową portfolio marek dostępnych w tej opcji finansowania. Podjęta właśnie współpraca z grupą FCA jest kolejnym krokiem do realizacji założonego przez nas celu. Od niemal roku oferujemy różne modele zarówno marek klasy średniej jak i premium, ale niezwykle cieszymy się, że teraz udostępnimy naszym Klientom także rodzinę Fiatów 500 w trzech różnych wersjach. Jestem przekonany, że doskonale trafią w gust i potrzeby Klientów zainteresowanych abonamentem. Liczymy, że to dopiero początek współpracy z grupą FCA, która w swoim portfolio posiada także takie marki, jak Jeep, czy Alfa Romeo – dodaje Witold Potocki.

Zobacz też: Test Fiat 500 0.9 TwinAir 105 KM

Rafał Grzanecki odpowiedzialny za markę Fiat w FCA Poland tak opisuje nowy program sprzedażowy „Fiat Abonament”: Nowoczesne programy wynajmu samochodów przez lata były rozwijane głównie z myślą o Klientach instytucjonalnych. Klienci detaliczni, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej miały do wyboru zakup gotówkowy lub korzystały z wsparcia kredytu bankowego. Chcemy to zmienić. Pragniemy oferować również Klientom detalicznym pełną mobilność, czyli możliwość użytkowania samochodu, ale bez dodatkowych konsekwencji związanych z jego posiadaniem m.in. jednorazowym znaczącym wydatkiem związanym z zakupem, bez kosztów przeglądów okresowych, ubezpieczeń, sezonowej wymiany ogumienia, czy wreszcie bez konsekwencji wynikających z utraty wartości samochodu używanego i trudności z jego odsprzedażą na rynku wtórnym. Jeżeli nowoczesne programy takie jak „Fiat Abonament” umożliwiają naszym Klientom użytkowanie samochodu za bardzo rozsądnie skalkulowaną, równą miesięczną opłatę, a po roku lub dwóch bez żadnych konsekwencji zakończenie współpracy lub wymiany na nowy samochód, to czemu nie?, podsumowuje Rafał Grzanecki.

Szczegóły „Fiat Abonament” dostępne są u dealerów marki Fiat i na stronie: www.fiatabonament.pl

Zobacz też: Test Fiat Tipo 1.3 Multijet

O co chodzi w programie Fiat Abonament?

„Fiat Abonament” to nowoczesne rozwiązanie wynajmu samochodów, skierowane do każdego z nas, w stałej, jednakowej opłacie miesięcznej. Program działa przez 11 lub 23 miesiące, co oznacza możliwość posiadania nowego auta, co rok lub co dwa lata, bez konieczności jego zakupu, zaciągania kredytu i ponoszenia kosztów eksploatacji innych niż tankowanie paliwa. Podstawowymi zaletami abonamentu Fiata są wygoda, bezpieczeństwo i brak dodatkowych kosztów. W ramach stałej, jednakowej, comiesięcznej opłaty Klient otrzymuje:

Nowy samochód,

Ubezpieczenie AC/OC/NNW;

Pełną obsługę serwisową w ASO,

Koordynację likwidacji szkód.

„Fiat Abonament” to program na 11 lub 23 miesiące, z rocznym przebiegiem auta do 12 000 lub do 25 000 km. Po tym okresie Klient może:

Wymienić samochód na nowy,

Odkupić wynajmowane auto, z prawem pierwokupu,

Zwrócić pojazd.

Fiat Abonament - przykładowe wyceny

W abonamencie są już dostępne samochody z rodziny Fiata 500. Do wyboru mamy stylową „500” już od 765 zł brutto miesięcznie, rodzinnego 500L od 960 zł brutto miesięcznie i crossovera 500X z opłatą od 1 450 zł brutto (przy 23-miesiecznym abonamencie). Szczegółowa tabela kosztów abonamentu:

Model: 500 500L 500X OKRES KONTRAKTU

(m-ce) 11 23 11 23 11 23 LIMIT KM NA KONTRAKT (km) 12 000 25 000 12 000 25 000 12 000 25 000 RATA CAŁKOWITA NETTO DLA FIRMY OD 647,19 zł 646,72 zł 945,99 zł 813,51 zł 1 432,12 zł 1 217,14 zł RATA CAŁKOWITA BRUTTO DLA OSOBY FIZYCZNEJ OD 762,19 zł 761,61 zł 1 121,89 zł 958,93 zł 1 710,15 zł 1 445,73 zł

Źródło: FCA