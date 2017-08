Blockchain zrewolucjonizuje leasing samochodów?

Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu w ciągu ostatnich czterech lat średnioroczna dynamika branży leasingowej wyniosła 16,8% i wzrosła z 31,2 mld zł w 2012 roku do 58,1 mld zł w 2016 roku. Na koniec czerwca 2017 roku wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 109,1 mld zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku firmy leasingowe sfinansowały zakup pojazdów osobowych, pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony na kwotę 14,1 mld zł, natomiast transport ciężki został objęty leasingiem w kwocie 8,7 mld zł.

Każdy kto korzystał z leasingu wie ile przeszkód formalnych czeka zanim wyjedzie z salonu nowym samochodem. Dla niewtajemniczonych, leasingobiorca, w pierwszej kolejności, powinien wysłać kopie dokumentów w celu ich weryfikacji przez firmy leasingowe, następnie wykonywane jest wstępne sprawdzenie wiarygodności wnioskującego. W przypadku pozytywnej weryfikacji zostaje sprawdzany dostawca i przedmiot leasingu, następnym krokiem jest decyzja leasingodawcy, zakup przedmiotu leasingu, zapłata i odbiór samochodu przez leasingobiorcę. Procedura jest skomplikowana i wymaga dużo czasu. Mając to na uwadze, IBM znalazł rozwiązanie, które znacznie uprości procedury leasingowe i skróci czas całej operacji. To Blockchain.

Blockchain to łańcuch bloków służący do przechowywania danych, a także do uwierzytelniania dokumentów i podpisu cyfrowego. Z możliwości tej technologii korzystają firmy, które pomogą nam usprawnić proces leasingu, a są to IBM, DocuSign i Visa.

Mimo, że z perspektywy leasingobiorcy leasing nie jest skomplikowany, tak z perspektywy regulatora, producenta, dilera oraz firmy leasingowej cały proces, który składa się na produkt leasingowy jest rozdrobniony na kawałki, tzn. informacje, dane, nie są zgromadzone w jednym miejscu, tylko każde ogniwo łańcucha ma własne zasoby, w których są przetwarzane. IBM Blockchain umożliwia zgromadzenie danych w centralnym punkcie, z którego każdy uczestnik tej sieci, niezależnie od etapu życia produktu może na bieżąco korzystać i analizować zawarte w nim informacje. Dzięki temu rozwiązaniu historia danego pojazdu będzie dostępna dla każdego z uczestników Blockchain’a, co może przełożyć się w razie sporów na gwarancje serwisowe lub na koszty wycofania produktu z rynku. Jest to możliwe dzięki uzgodnionej i dostępnej historii każdego samochodu. Każdy uczestnik danego łańcucha bloku może dodawać informacje tylko z przypisanego poziomu, np. producent wysyła informację do Blockchain, iż zostało wyprodukowanych pięć samochodów, a każdemu z nich przypisuje unikalne oznaczenie, takie jak VIN. Dzięki temu, dilerzy są na bieżąco z dostępnością samochodów i sami mogą szybciej podejmować decyzje biznesowe. Warto zaznaczyć, że umowy pomiędzy uczestnikami są zawiązywane w ramach tzw. smart contract.

Smart contract to inteligentne kontrakty, stosunki prawne, która są zawierane, monitorowane i egzekwowane za pomocą sieci Internet poprzez Blockchain. Takie rozwiązania mogą prowadzić do utworzenia wirtualnych, zdecentralizowanych gospodarek, które będą działały niezależnie od rządów.

Przyszłość leasingu – wystarczy kliknąć i podpisać

DocuSign oraz Visa w 2015 roku przedstawiły nowe rozwiązanie technologiczne, dotyczące ostatniego etapu leasingu, czyli odebrania samochodu przez leasingobiorcę. Jest to udogodnienie umożliwiające załatwienie formalności w kilka minut bezpośrednio w leasingowanym samochodzie. Dzięki zastosowaniu smart contract stosunek prawny zawierany jest na ekranie tableta wbudowanego we wnętrzu samochodu. Pierwszym etapem jest podanie imienia i nazwiska, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy leasingu i ubezpieczenia, oczywiście wirtualne, dzięki DocuSign. Elektroniczny podpis składa się na tablecie.

Dzięki rozwiązaniom Visy i połączeniu konta w Blockchain z kartą kredytową samochód automatycznie „zapłaci” za te umowy, a także za parking, restaurację czy opłaty drogowe. Ponadto, system w samochodzie każdorazowo automatycznie sprawdza czy polisa ubezpieczenia jest ważna, a dzięki gromadzonym informacjom o stylu jazdy i przejechanym dystansie leasingobiorca może otrzymać różnego rodzaju zniżki.

Podsumowując, inteligentne rozwiązania i najnowsze technologie powoli zapełniają coraz więcej aspektów codziennego życia. Niektórzy obawiają się, że rozwój technologii może pójść za daleko i w nadmiernym stopniu ingerować w nasze życie i bezpieczeństwo, niemniej jednak nie powinniśmy całkowicie stronić od najnowszych rozwiązań, gdyż w miarę upływu czasu, mimo sceptycznych przekonań krytyków, będą nas one otaczały, a świadomi uczestniczy sieci będą korzystali kosztem pozostałych.