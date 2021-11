Mieszkanie bez wkładu własnego - ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym podpisana

Mieszkanie bez wkładu własnego. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Dzięki przepisom tej ustawy osoby które posiadają zdolność kredytową i stać je na spłatę kredytu hipotecznego, ale nie mają oszczędności na tzw. wkład własny, będą wreszcie mogły uzyskać kredyt hipoteczny na budowę domu lub zakup mieszkania. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład.

Blockchain na rynku nieruchomości - zastosowanie, perspektywy

Blockchain na rynku nieruchomości. Technologia blockchain kojarzy się przede wszystkim z kryptowalutami. Jednak okazuje się, że zastosowań tej technologii jest znacznie więcej. Niezawodny system zaufania blockchain sprawia, że ​​jest to idealna technologia m.in. dla rynku nieruchomości.

Rynek najmu rośnie w czasie drogich mieszkań i drożejących kredytów

Rynek najmu 2021/2022. Ceny mieszkań i materiałów budowlanych osiągają kolejne rekordy. Do tego dochodzą rosnące koszty kredytu wywołane (zapewne nie ostatnimi w tym cyklu) podwyżkami stóp procentowych NBP. Na tym tle rynek najmu zyskuje jako bezpieczniejsza alternatywa dla osób, które w okolicznościach dalszych podwyżek stóp procentowych mogą mieć ograniczoną zdolność kredytową, czy takich, które nie zaoszczędziły jeszcze na wkład własny lub na obecnym etapie życia nie chcą kupować mieszkania. W segmencie najmu po okresie pandemicznego osłabienia popytu nastąpiło ożywienie.

Jak pandemia COVID-19 utrudnia obrót nieruchomościami?

Obrót nieruchomościami a COVID-19. Już minęło ponad półtora roku jak doświadczamy skutków pandemii COVID-19, która, nie da się ukryć, mocno odcisnęła się na wielu aspektach związanych z życiem codziennym, pracą i biznesem, Nie bez znaczenia pozostaje wpływ epidemii na obrót nieruchomościami, w szczególności związany z wydłużeniem się wielu procedur w czasie i trudnością w zrealizowaniu prostych wcześniej czynności.

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - zadbaj o konserwację jesienią

Narzędzia i sprzęt ogrodniczy - konserwacja. Jesień to końcówka prac w ogrodzie, a po długim sezonie warto zadbać o sprzęt jeszcze nim spadnie pierwszy puch. Do prawidłowej pracy maszyn niezbędne są odpowiedniej jakości materiały - paliwo, oleje czy smary, które potrzebne są nie tylko do prawidłowego działania, ale także oczyszczania i konserwacji. Dzięki temu sprzęty, jak np. kosiarki, traktory, piły czy wertykulatory będą służył nam przez lata i rzadziej się psuły. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zima, a co za tym idzie - ujemna temperatura, błoto, śnieg stanowią duże wyzwanie. Zaniedbane maszyny są awaryjne, a ich zły stan techniczny obniży nie tylko jakość prac, ale znacznie obciąży budżet dodatkowymi naprawami.

Odszkodowanie od dewelopera dla wspólnoty mieszkaniowej a podatek

Otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową odszkodowanie od dewelopera z tytułu usterek i wad budowlanych pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeżeli odszkodowanie to zostanie przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej, to dochód z tytułu tego odszkodowania podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2021 r.

Ceny mieszkań - jak długo jeszcze będą rosły?

Ceny mieszkań - jak długo będą rosły? Wciąż wysoki popyt i niedostateczna podaż odzwierciedlają stale rosnące ceny. Mieszkania są o około 10 proc. droższe niż przed rokiem. To dane uśrednione dla siedmiu największych miast, gdzie nawet 70 proc. wartości transakcji było finansowane gotówką. W ostatniej dekadzie rynek nieruchomości zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych przechodzi fazę szybkiego wzrostu. Polska ma jeden z najniższych wskaźników dostępności mieszkań w Europie, wg szacunków wciąż brakuje ich nawet 2 - 2,5 miliona, a także jedną z najniższych średniej liczby pokoi na osobę.

Kupno mieszkania od dewelopera - podniesienie ceny wskazanej w umowie

Kupno mieszkania od dewelopera - podniesienie ceny. Ustawa deweloperska zarówno w obecnej, jak i nowej wersji nie zakazuje waloryzacji (podniesienia) ceny zakupu mieszkania lub domu. Pojawiają się jednak wyroki sądów, które negatywnie oceniają klauzule przewidujące, że ostateczna cena zakupu mieszkania lub domu może wzrosnąć. Nabywcy nowych lokali i domów w aktualnych warunkach powinni szczególnie ostrożnie sprawdzać umowy podsuwane przez deweloperów.

Jakie inwestycje mieszkaniowe szykują deweloperzy?

Inwestycje mieszkaniowe. Jakie projekty mieszkaniowe przygotowywane są teraz do budowy? Jakie mieszkania znajdą się w ofercie? W jakich cenach?

Domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna - nowe zasady rozliczeń od kwietnia 2022 roku

Domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna - nowe zasady rozliczeń od kwietnia 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, na czym ma polegać zmiana zasad rozliczeń energii wytwarzanej przez prosumentów od 1 kwietnia 2022 r. Ponadto resort informuje, że tzw. programy parasolowe finansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-20 zapewniają bardzo wysoki poziom wsparcia - od 60 do nawet 85% kosztów inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną.

Podwyżka stóp procentowych - jak wpłynie na wysokość kredytów?

Podwyżka stóp procentowych a wysokość kredytu. Na początku października 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie podniosła stopę referencyjną NBP z 0,1 proc. do 0,5 proc., a 3 listopada powtórzyła ten ruch, podnosząc ją do aż 1,25 proc. Tym samym RPP dała sygnał do podwyżek oprocentowania depozytów i lokat oraz pożyczek i kredytów, w tym mieszkaniowych.

Jak zmiany taryf wpływają na rachunki za prąd?

Zmiana taryfy a rachunek za prąd. W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluczowe jest doprecyzowanie, jak nowe taryfy przełożą się w praktyce na wysokość rachunków za energię elektryczną. Istotne pozostaje również wyjaśnienie faktycznych czynników mających wpływ na obecnie obserwowany wzrost cen energii elektrycznej.

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać?

Oczyszczacz powietrza do mieszkania – jaki wybrać? Zwłaszcza w sezonie grzewczym czystość powietrza na zewnątrz naszych domów i mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Dlatego wielu z nas chce przynajmniej w mieszkaniu zadbać o jakość powietrza i kupuje oczyszczacze. Jaki oczyszczacz kupić, by spełnił swoją funkcję w konkretnych pomieszczeniach? Eksperci podpowiadają, że zamiast jednego dużego oczyszczacza na całe mieszkanie, lepiej zamontować kilka urządzeń o mniejszej wydajności w poszczególnych pomieszczeniach. Ile kosztują oczyszczacze powietrza?

Rosną stopy procentowe NBP - ile wzrosną raty kredytów hipotecznych?

Stopy procentowe NBP a raty kredytów. Po ogłoszonej 3 listopada 2021 r. decyzji Rady Polityki Pieniężnej o wzroście stopy referencyjnej NBP do poziomu 1,25%, miesięczna rata odsetkowa dla kredytu hipotecznego zaciągniętego w ostatnim czasie wzrośnie średnio o 192,41 zł. Świadomość skutków tych podwyżek, czyli wyższy koszt spłacanego kredytu, może w najbliższej perspektywie wpłynąć na spadek zainteresowania kredytami.

Z życia dewelopera: Roszczenia wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków

Jak prawo reguluje problemy deweloperów związane z roszczeniami wspólnot mieszkaniowych w zakresie wad technicznych budynków?

Czy właściciele mieszkań muszą płacić długi dewelopera?

Długi dewelopera - odpowiedzialność właścicieli mieszkań. Właściciele mieszkań w nowym budynku we Władysławowie zostali obciążeni długami dewelopera. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę Prokuratora Generalnego, uchylił wyrok i zdecydował, że tą sprawą ponownie zajmie się sąd okręgowy - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

Trudniej o kredyt mieszkaniowy - banki zaostrzyły kryteria

Kredyty mieszkaniowe. Banki zaostrzyły w III kwartale 2021 r. kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych w związku z wdrożeniem niektórych wymogów znowelizowanej Rekomendacji S - wynika z ankiety NBP dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w III kwartale br. Wyniki ankiety wskazują na łagodzenie bądź utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej, z wyjątkiem segmentu kredytów mieszkaniowych, oraz na wzrost popytu na większość rodzajów kredytów w III kwartale 2021 r. Poprawa sytuacji gospodarczej była najczęściej wskazywanym czynnikiem wpływającym na zmianę kryteriów udzielania kredytów oraz wzrost popytu.

Polacy kupują mieszkania pod inwestycje

Zakup mieszkania. 36 proc. kupionych w III kwartale mieszkań ma charakter inwestycyjny - powiedział Marcin Jańczyk z Metrohouse. Jak ocenia, kolejne podwyżki stóp procentowych przez RPP mogą osłabić zainteresowanie zakupem mieszkań, zwłaszcza zakupów na cele inwestycyjne.

Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły?

Wynajem mieszkania - czy czynsze będą rosły? Pierwsze dziewięć miesięcy pandemii przyniosło znaczący spadek czynszów za wynajem mieszkań. Jego realna skala była większa ze względu na inflację. Nowsze dane pokazują jednak, że podwyżki czynszów są coraz bardziej widoczne. To między innymi skutek inflacji i zwiększonego popytu. Na rynku pojawiło się wiele nowszych mieszkań pod wynajem, których właściciele długoterminowo będą sobie chcieli skompensować wyższą cenę zakupu lokum. Co nas czeka w najbliższym czasie na polskim rynku najmu mieszkań?

Sprzedaż mieszkań w trzech kwartałach 2021 r. większa niż w całym 2020 roku

Sprzedaż mieszkań w 2021 roku. Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach 2021 r. przekroczyła wynik z całego 2020 roku - wynika z raportu "Rynek mieszkaniowy w Polsce – III kwartał 2021". Dostępna oferta nowych mieszkań w sześciu największych miastach spadła o 26 proc. rdr.

Kredyty we frankach a wykonanie wyroków przez banki

Kredytobiorcy frankowi nie zawsze mogą liczyć na to, że po prawomocnej wygranej z bankiem szybko uda się im wykreślić hipotekę czy zlikwidować wpis w BIK. Banki analizują wyroki i nie zawsze realizują je zgodnie z uzasadnieniem, trzymając się sentencji. Często składane są skargi kasacyjne - wynika z danych prawników kredytobiorców CHF. Banki informują, że respektują prawomocne orzeczenia sądowe.

Z życia dewelopera: Odpowiedzialność karna na gruncie ustawy deweloperskiej

Ustawa deweloperska nakłada na inwestorów bardzo wiele obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego. Za niedopełnienie niektórych z nich ustawodawca przewidział nawet konsekwencje karne.

Trudno o miejsce na cmentarzu i rosną ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz?

Miejsce na cmentarzu, ceny. Czy można założyć prywatny cmentarz? Przed nami Święto Zmarłych, jedno z najważniejszych świąt w roku. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że obowiązujące prawo pogrzebowe, od 1959 roku nie uległo zmianie. Rodzi to wiele bardzo doczesnych problemów. Nowa ustawa ma zostać skierowana do Rady Ministrów jeszcze w tym roku.

Popyt na mieszkania znacząco wyprzedził podaż

Popyt na mieszkania. W ostatnich kwartałach popyt znacząco wyprzedził podaż mieszkań, w efekcie oferta lokali deweloperskich stale maleje - wynika z opublikowanego raportu. Na koniec III kw. br. średnia cena ofertowa mieszkań pozostających w ofercie wyniosła w Warszawie 12 325 zł na mkw., o prawie 11 proc. więcej niż rok temu.

Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12 pozwoli zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd

Nowy system rozliczeń prosumentów. Taryfa G12. W porównaniu do "zwykłych" odbiorców prądu, prosumenci mogą zaoszczędzić ok. 1,6-1,7 tys. zł rocznie na rachunkach za prąd, pod warunkiem przejścia na taryfę G12 - podkreśla wiceszef MKiŚ Ireneusz Zyska. Twierdzenie, że nowy system rozliczeń będzie niekorzystny dla prosumentów, jest nieprawdą - dodał.