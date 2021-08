Jak koszt zakupu gruntów wpływa na ceny mieszkań?

Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Jakie ceny osiągają grunty pod budowę mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach największych miast? Jak wartość ich zakupu przedkłada się na rentowność inwestycji i ceny mieszkań? Jaka jest dostępność ziemi? Czy firmy planują zakupy gruntów? Jakich działek poszukują? Gdzie?

Kredyty frankowe a kurs CHF

Kredyty frankowe a kurs CHF. Przez rok frank szwajcarski wzmocnił się wobec złotego o prawie 3,8 proc. Jednak kurs poniżej poziomu 4,25 zł za franka powinien być obroniony.

Nowela ustawy śmieciowej z podpisem prezydenta

Ustawa śmieciowa. Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach - podała Kancelaria Prezydenta RP. Nowela ustanawia m.in. maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody.

Zakup mieszkania na kredyt - czy warto?

Zakup mieszkania. Zastanawiasz się, czy kupno mieszkania na kredyt w obecnej sytuacji to dobry pomysł? Czy zainwestowanie w lokum na wynajem nadal jest opłacalną inwestycją, jak przekonują media? Co przyszły kredytobiorca powinien wiedzieć o nowelizacji Rekomendacji S? Czy program „Polski Ład” wprowadzi istotne zmiany na rynku nieruchomości? Te pytania powinny zadać sobie osoby, które szykują się do zrealizowania swojego marzenia o posiadaniu własnych „czterech kątów”, w czym ma im pomóc kredyt, jak i wszyscy zainteresowani rynkiem najmu. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) udzielą na nie odpowiedzi.

Wnioski w ramach programu "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze". Blisko 17 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację złożyli w lipcu Polacy do programu "Czyste powietrze" - poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Fundusz wskazał, że jest to dwukrotnie lepszy wynik niż w lipcu 2020 r. i 10 proc. wzrost do czerwca br.

Kiedy wynajmowanie mieszkań jest najbardziej opłacalne?

Wynajem mieszkań. Na nieruchomościach pod wynajem można osiągnąć nawet 20% stopę zwrotu z inwestycji, pod warunkiem, że lokal jest elastycznie wynajmowany.

Budownictwo mieszkaniowe - stabilizacja na wysokich poziomach

Budownictwo mieszkaniowe. Najnowsze statystyki GUS, będące podsumowaniem wyników budownictwa mieszkaniowego w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku, wskazują na stabilizację aktywności inwestycyjnej rynku pierwotnego na zdecydowanie ponadprzeciętnych poziomach. Czy tego typu przyśpieszenie ma trwały czy może tylko przejściowy charakter?

Budowa domów do 70 m kw. na zgłoszenie szansą dla rodzimych firm budowlanych

Budowy domów do 70 m kw. na zgłoszenie to szansa m.in dla rodzimych firm budowlanych – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w stanowisku do projektu ustawy w tej sprawie. Zastrzega, że z projektowanej ustawy trzeba wyeliminować wszelkie nieścisłości interpretacyjne.

Kosz dachowy - jak wykonać prawidłowo

Kosz dachowy. Kosz dachowy słusznie zasłużył na opinię jednego z najbardziej wrażliwych na przeciekanie elementów dachu. Schowany pomiędzy dwiema połaciami, nie budzi zainteresowania dopóty, dopóki na poddaszu nie zauważymy plam wilgoci lub śladów zacieków na wewnętrznej ścianie przylegającej do ujścia kosza. Dlaczego osoby budujące swój dom powinny wiedzieć, czym jest kosz dachowy? Dlaczego jakość materiałów, z których jest wykonany, jest tak ważna? Na co zwrócić uwagę przy wyborze oraz montażu, radzi Michał Zbójniewicz, uczestnik programu branżowego SUPERDEKARZ i Certyfikowany Dekarz BMI Braas, właściciel firmy Dach-Bud z Przemkowa (woj. dolnośląskie).

Zamożni kupują własne mieszkania, biedniejsi wybierają najem

Własność mieszkania czy najem. Osoby o wyższych dochodach wybierają własne „M”, podczas gdy gorzej zarabiających częściej na to po prostu nie stać i są zmuszeni do najmu. Jest to prawidłowość, która powtarza się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich.

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Pożar domu. Jednym z częstszych powodów pożarów w domach, obok nieostrożności mieszkańców, są usterki instalacji elektrycznej. O czym trzeba pamiętać, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia?

Sytuacja na rynku najmu nie jest jednoznaczna

Rynek najmu mieszkań. Statystyki są windowane głównie przez najem krótkoterminowy i wakacyjną turystykę. Na jesień może być już zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, że studenci wcale nie są pewni powrotu na swoje uczelnie.

Projekt ustawy o gwarancji wkładu własnego w IV kwartale

Gwarancja wkładu własnego. Projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na zakup mieszkania dla małżeństw do 40. roku życia w IV kwartale br. powinien być przedstawiony do konsultacji - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg.

Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości - co trzeba wiedzieć

Aneks do umowy przedwstępnej. Przedłużenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy sprzedaży nieruchomości) jest możliwe, ale wymaga dobrej woli ze strony sprzedającego i sporządzenia aneksu do umowy przedwstępnej. W pewnych sytuacjach, aneks do umowy przedwstępnej powinien zostać zawarty w formie notarialnej. Długi termin oczekiwania na decyzję kredytową sprawia, że preferowane mogą być osoby posiadające własne środki na zakup nieruchomości. Co trzeba wiedzieć o aneksie do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości?

Mieszkania dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM). Na północnym Mazowszu będą budowane mieszkania na wynajem dla osób, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, ale mają możliwość utrzymania lokalu i bieżącego regulowania zobowiązań. Ciechanów, Płońsk, Pułtusk, Sierpc i Glinojeck zawarły w tej sprawie umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Długie terminy wpisów do ksiąg wieczystych - kupujący mieszkania i deweloperzy mogą liczyć na odszkodowania

Terminy wpisów do księgi wieczystej. Trwa paraliż sądów wieczystoksięgowych. Za straty poniesione z powodu opóźnień w wpisach do ksiąg hipotecznych można uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie finansowe. Jest to ważne dla kupujących mieszkania na kredyt.

Nie będzie już dofinansowania tylko dla paneli fotowoltaicznych

Program Mój Prąd. Montowanie samych paneli fotowoltaicznych ma nie być już dofinansowane. Dopiero dobudowanie do paneli akumulatorów ciepłej wody czy magazynów energii otwierać ma szanse na rządowe dotacje.

Usprawnienie zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

Nieruchomości Skarbu Państwa. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która m.in. usprawnia zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Propozycje Polskiego Ładu a ceny nieruchomości

Propozycje Polskiego Ładu dotyczące budownictwa, jak dom do 70 mkw. bez formalności czy gwarancja wkładu własnego, pomogą uboższym rodzinom zdobyć lokum, ale nie zahamują wzrostu cen nieruchomości, bo zwiększają popyt - ocenia dr Krzysztof Kandefer z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

Instalacja fotowoltaiczna - od 1 sierpnia obowiązek certyfikowania falowników (inwerterów)

Instalacja fotowoltaiczna. 1 sierpnia 2021 r. wszedł w życie obowiązek certyfikowania falowników, czy inaczej inwerterów przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Oznacza to konieczność uzyskania potwierdzenia, że falownik/inwerter działa zgodnie z unijną normą NC RfG. Ten obowiązek spoczywa na producentach komponentów instalacji. Na czym więc polegają zmiany? Co oznaczają dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych?

Terminy płatności faktur w branży budowlanej

Terminy płatności faktur w branży budowlanej. Co najmniej 150 miliardów złotych zainkasują w ciągu kilku lat firmy budowlane oraz dostawcy surowców i materiałów dzięki rządowym programom dofinansowania termomodernizacji budynków. Pomimo szerokiego strumienia dopływającej gotówki długi branży budowlanej nie zmniejszają się i wynoszą już ponad 1,36 mld zł, a czas oczekiwania na przelew nie skraca się. 8 na 10 firm budowlanych przyznaje, że nie płaci w terminie, bo same nie dostają zapłaty. Brakujące środki bieżące większość przedsiębiorców uzupełnia finansowaniem pomostowym.

Punkty ładowania samochodów elektrycznych a ceny mieszkań

Punkty ładowania samochodów elektrycznych a ceny mieszkań. Wzrost kosztu mocy przyłączeniowej w niewielkim stopniu wpłynie na cenę mieszkań. Przykładowo dla bloku ze stoma mieszkaniami i 50 punktami ładowania dla elektryków spowoduje, że cena jednego mieszkania zwiększy się o niewiele ponad 100 zł - podkreśla resort klimatu i środowiska.

Budownictwo w nowym Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką - podał resort, który powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Mieszkania na wynajem nie są już żyłą złota

Mieszkania na wynajem. Rynek nieruchomości przeżywa intensywny rozkwit, jednak jego odłam - wynajem mieszkań - z miesiąca na miesiąc przestał być opłacalnym biznesem. Winnym jest COVID-19 i związane z nim radykalne zmiany w każdym aspekcie życia. Nauka zdalna studentów, zamknięte granice dla obcokrajowców, praca w domach, niepewność o własne finanse - wszystko to sprawiło, że najemcy opuścili dotychczas dobrze prosperujący rynek.

Reprywatyzacja z limitem czasowy na uznawanie roszczeń

Reprywatyzacja. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego chroni interes tysięcy Polaków, którzy z niepewnością patrzą na los ważnych dla nich nieruchomości. Przepisy uchwalone przez Sejm oddalają widmo niekończącego się składania roszczeń wobec Skarbu Państwa – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.